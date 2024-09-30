نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامنًا مع لبنان.. هاني شاكر يعلن تأجيل حفلاته بأمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظرًا لانتهاكات والظروف الصعبة التي تمر بها دولة لبنان، أعلن الفنان هاني شاكر، تأجيل جميع حفلاته الغنائية التي كان من المقرر أن يحييها خلال الفترة المقبلة في أمريكا، وذلك تضامنا مع الشعب اللبناني وذلك بعد الانتهاكات التي تعرض لها الشعب اللبناني، والحرب الإسرائيلية، وسقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

وشارك الفنان هانى شاكر فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلق قائلًا: “تأجيل حفلات أمير الغناء العربي هاني شاكر في أمريكا نظرا للظروف المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية من أحداث”.

وكشف شاكر خلال الفيديو أنه سيتم تحديد مواعيد لهذه الحفلات في وقت لاحق، داعيًا الله أن يحفظ وطننا العربي من كل سوء.