نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك زاهر تشوق جمهورها لمسلسل "أزمة ثقة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوقت الفنانة ملك أحمد زاهر، جمهورها لمسلسلها الجديد “أزمة ثقة”، والذي يخوص بطولته الفنان هاني عادل، والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال صور عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”.

ونشرت ملك أحمد زاهر عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صور من كواليس العمل، وعلقت: “مريم من أزمة ثقة هاتشوفوها قريب أوي إن شاء الله، تفتكروا شخصيتها عاملة ازاي”.

تفاصيل مسلسل "أزمة ثقة"



ومسلسل "أزمة ثقة" مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته هاني عادل ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر وهاجر الشرنوبي وتامر فرج وإيهاب فهمي ومنة فضالي، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد ومن إنتاج رشا عصفور "توجيزر" وإبراهيم الصاوي "جولدن ميديا".

أحداث مسلسل "أزمة ثقة"

وتدور أحداث مسلسل "أزمة ثقة" في إطار تشويقي وإثارة حول صراع الأشقاء على المال، وتظهر الفنانة منة فضالي ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر كأشقاء يواجهون العديد من الأزمات، ومن المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون.