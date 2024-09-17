نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد المالكي لـ دوت الخليج الفني: 'جاتلي فكرة "عودتني الدنيا "من جملة.. وبحاول آخد كلام الحب من منظور مختلف' (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منتظر التعاون مع شيرين من أول ما بدأت أكتب.

جاءت لي فكرة عودتني الدنيا من جملة.

نجحت في نوع الأغاني الدرامية الحزينة.

إن شاء الله مشاكل شيرين تتحل وتنزل الأغاني بشكل رسمي.

حبيت التعاون مع كارول سماحه ولديها فكر موسيقى مختلف.

لا أفكر في مغني الأغنية غير بعد مرحلة التلحين.

التجديد في أغاني الحب أصبح به صعوبة.

دائما ما يبرع في كلمات أغانيه التي تمس قلوب الجمهور ولهذا حقق نجاحات كثيرة متتالية لعل من آخرها أغنية درامية بعنوان "عودتني الدنيا " والتي شهدت تعاونه الأول مع شيرين عبد الوهاب، وفور طرح الأغنية نالت إعجاب الجمهور وحصلت على إشادات واسعة وهذا ليس بجديد فيعتبر أحمد المالكي من أنجح شعراء لون الأغاني الدرامية.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته "عودتني الدنيا" حاور دوت الخليج الفني أحمد المالكي ليكشف عن تفاصيل الأغنية وسر فكرتها بالإضافة إلى خريطة أعماله القادمة

وإليكم نص الحوار:



كيف كانت كواليس التعاون مع شرين عبد الوهاب لأول مرة؟



كنت منتظر هذا التعاون مع شيرين عبد الوهاب من أول ما بدأت أكتب والحمد لله طلعت حاجة مشرفة.



من أين اتت فكرة الأغنية ؟



قرأت جملة في صفحة اسمها الأدب العالمي على الفيسبوك تقول:"حاول أن تحب حزنك لعله يرحل مثل كل شيء احببته " عجبتني أوي أوي الجملة ومن هنا جاءت لي فكرة أغنية عودتني الدنيا.

من أول شخص بارك لك فور طرحها ؟



كل الناس بنفس الوقت حصل اكتساح على تليفوني وكل السوشيال ميديا فلا استطيع أن ألاحق عليهم، ولكن أول شخص كان صديق مقرب لي.



الأغنية درامية حزينة فهل تفضل هذا النوع من الأغاني ؟



أفضل هذا النوع لأني نجحت أوي في هذا النوع، ولكن الحمد لله أقدم كل أنواع الأغاني.



هل هناك أغاني أخرى مع شيرين عبد الوهاب لم تطرح بعد ؟



لا يوجد تاني لسه



ما رأيك في فكرة طرح شيرين للأغاني عبر تلجرام؟



فكرة طبعا كنت أحب أنها لا تحدث بسبب المشاكل لأن هذا لا يبان منه النجاح بشكل رقمي نقدر نحدده، وإن شاء الله المشاكل تتحل وتنزل الأغاني بشكل رسمي.

ماذا عن تفاصيل التعاون مع كارول سماحه في أغنية بقيت أسد ؟

حبيت التعامل ده أوى وكارول فنانة كبيرة ولديها فكر موسيقي مختلف وتمتلك رؤية في الكلام اللي تقوم بغناءه وهى إنسانة في قمة الجمال والرقي، وسعيد جدًا بالتعاون معاها.



عند كتابة الأغنية تكون متخيل صوت مغني معين لها ؟



لا فالغالب أقوم بالكتابة ولا أفكر من سيقوم بالغناء إلا بعد مرحلة التلحين.

من وجهة نظرك ايه التحديات اللي بتواجهك كشاعر غنائي أثناء الكتابة ؟

أغاني الحب أصبحت صعبة أوي لأن التجديد فيها لا يكون سهل، وبالتالي بدأت تبدو متعبة، ولكن أحاول أخذ كلام الحب من منظور جديد ومختلف.



ماذا عن أعمالك القادمة ؟

إن شاء الله في تعاونات كتيرة مع نجوم مثل أمال ماهر، تامر عاشور، جنات رامي جمال، هيفاء وهبي فضل شاكر، احمد فريد، وفي صوت جديد اسمها هاجر الخشاب عاملها أغنيتين حلوين أوي بإذن الله، وطبعًا تامر حسني.