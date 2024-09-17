تعرف على شخصية لوسي في مسلسل "فهد البطل"

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل صناع مسلسل فهد البطل بطولة الفنان احمد العوضي، التحضيرات الخاصه بالعمل، ومن المقرر عرضة في رمضان 2025.

تعرف علي شخصية لوسي في مسلسل فهد البطل

انضمت لوسي مؤخرًا إلى قائمة أبطال مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضي، تجسد خلال الأحداث شخصية صاحبة مصنع رخام واسمها فايزة الشبح.

أبطال فهد البطل

والعمل مكون من 30 حلقة، من بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، صفوة، صفاء الطوخي، وعزت زين، وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج سينرجي.

قصة فهد البطل

تدور قصة مسلسل فهد البطل في إطار اجتماعي شعبي صعيدي، يحمل مفاجآت عديدة، وتقع الأحداث في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، ويقدم أحمد العوضي خلاله شخصية صنايعي رخام اسمه فهد ويدخل في أزمات عديدة منها دخوله السجن، كما يعيش قصة حب مع ميرنا نور الدين التي تلعب دور سائقة تروسيكل.

آخر أعمال لوسي

وكان اخر اعمال لوسي هو فيلم تسليم أهالي مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد، والذي عُرض في 2022، وحقق نجاحًا ملحوظًا وقتها، وضم الراحلة دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، عبدالله مشرف، وأوتاكا، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي، وايضا شارك في مسلسل المداح 3 مع حماده هلال، والذي عُرض في موسم دراما رمضان 2023، ولعبت لوسي خلاله شخصية الشيطانة هند بنت الأحمر، ودارت أحداث العمل حول ساعات من ولادة طفله، يجد صابر المداح نفسه على وشك خوض حرب جديدة مع الجن، حيث يشكل ابنه خطرًا كبيرًا على حياة صابر ومن حوله.

ابطال مسلسل المداح 3

والمسلسل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة حماده هلال، هبة مجدي، يسرا اللوزي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، رانيا فريد شوقي، سلمى أبو ضيف، خالد زكي، تامر شلتوت، أحمد ماهر، حنان سليمان، محمد عز، وهلا السعيد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم ماجد المصري، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.