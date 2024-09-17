نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كزبرة يطرح أحدث أعماله الغنائية "أرانب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان أحمد بحر، الشهير بـ كزبرة حالة من النشاط الفني، حيث طرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «أرانب»، عبر حسابه على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

كزبرة يطرح أحدث أعماله الغنائية "أرانب"

وشارك كزبرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مقطع فيديو من الأغنية، وعلق: «راك أرانب مع أخواتي الصواريخ دلوقتي على اليوتيوب وكل المنصات».

اخر اعمال كزبرة الغنائية

وكان كزبرة أعلن طرح ألبوم الفرح، الاثنين الماضي 9 سبتمبر، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في تمام الساعة 9 مساءً، كما طرح أغنية رزمة التي تجمعه بالفنانة نورين أبو سعدة، وتضمنت كلمات أغنية رزمةلـ كزبرة ونورين أبو سعدة الآتي: «عيني عليكي وانت عاملة مش شايفاني، عيني عليكي رايحة جاية مجنناني، عيني عليكي ياللي ديما شاغلة بالي، ثقتك بنفسك هي دي اللي عجباني، انتي عارفة بقي لو تيجي، اها، أنتي رزمة، اللا لالا، وانا رزمة، اللا لالا، انتي فلة، اللا لالا، وانا فلة، أنت مانجا، اللا لالا، وانا سوبيا، اللا لالا، انت جامده ايوا أنت مزه، ايوا ايوا، أنت قاطه، اللا لالا، وانا قاطه، اللا لالا، أنت بطه، اللا لالا».

اخر اعمال كزبرة في الدراما

وشارك كزبرة في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل كوبرا، بطولة محمد إمام تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق، وشارك في العمل مجدي كامل، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، علاء مرسي، دنيا ماهر، محمد ثروت، أوس أوس، محمود البزاوي، تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الشعبية، حيث صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

اخر اعمال كزبرة في السينما

وايضا حقق نجاحًا كبيرًا بفيلم الحريفة الذي عُرض الفترة الماضية في دور العرض، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين الشباب منهم: نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد حسام الشهير بـ ميدو، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد ويحضر أبطال العمل للجزء الثاني حاليًا، تدور أحداث الجزء الأول من فيلم الحريفة ماجد الذي ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم؛ فينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى