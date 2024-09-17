نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي: "فشلت في تكوين أسرة وقريبًا هخوض تجربة الإخراج" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد الفيشاوي في تصريحات تليفزيونية له، عن عدد زيجاته بالإضافة لمشاعره المتضاربة تجاه زيجاته السابقة، مشيرًا بفشله في بناء العائلة التي كان يحلم بها.

وقال أحمد الفيشاوي: “اتجوزت 5 مرات عشان أعمل عائلة وفشلت، فقلت أقعد لوحدي أربي نفسي وأقعد مع نفسي عشان مضيعش مستقبلي وأبوظ اسم عائلتي”، وبعد تجاربه الفاشلة في الزواج، قال: “حسيت إني كاره نفسي ومكسوف من نفسي”.

أما عن غيابه لفترة عن الساحة الفنية، علق أحمد الفيشاوي قائلًا: “عندي أفلام كتير هتأثر لسنين طويلة الفترة الجاية، وهخوض تجربة الإخراج أيضًا”.

قصة فيلم بنقدر ظروفك



يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم “بنقدر ظروفك” والتي تدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك، في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.



أبطال فيلم بنقدر ظروفك



وفيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.