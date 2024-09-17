نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. جانب خفي من حياة عبلة كامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل ذكري ميلاده الفنانة عبلة كامل، اليوم 17 سبتمبر، التي تعلمت كيف تتقمص الشخصية، وكيف تخترق قلب المشاهد دون عناء أو تكلف، اسمها الحقيقي هو عبلة كامل محمد عفيفي، شاركت في فيلم "وداعًا بونابرت" مع المخرج الكبير يوسف شاهين، بدأت مسيرتها المسرحية في مسرح الطليعة، حيث قدمت المسرحية الشهيرة "وجهة نظر" مع الممثل محمد صبحي وحققت نجاحًا كبيرًا.

أول أعمال عبلة كامل الفنية

قدمت عبلة كامل أول عمل الفنية بعنوان "نوبة صحيان"، وبعد 8 عروض رشحها السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الشهد والدموع"، بينما أول أفلامها السينمائية عام 1985 مع المخرج العالمي يوسف شاهين بفيلم "الوداع يا بونابرت".

زيجات عبلة كامل

كانت زيجة عبلة كامل المرة الأولى من الفنان أحمد كمال عام 1979 عقب تخرجها في معهد الفنون التمثيلية، وأنجببت منه ابنتيهما التوأم فاطمة وزينب، ومن ثم قررا الانفصال، وتزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي، عام 2003، بعدما جمعهما مسلسل حديث الصباح والمساء.

سبب غياب عبلة كامل عن الساحة الفنية

كشف نقيب الممثلين أشرف زكي في برنامج تلفزيوني عن سبب غياب عبلة كامل عن الساحة الفنية، مؤكدا أن قرار ابتعادها عن الفن هو قرارها الشخصي، كما أنهم حاولوا تكريمها في مهرجان الدراما، ولكنها ردت عليهم بكونها غير مؤهلة في الوقت الحالي، وطلبت أن يكون التكريم في دورات أخرى مقبلة، وهو ما احترموه في النهاية.

أهم شخصيات عبلة كامل

تميزت عبلة كامل بالعديد من الشخصيات والادوار، ومنهم شخصية خالتي فرنسا في فيلم خالتي فرنسا مع النجمة منى زكي، وشخصية فاطمة كشري من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي من أشهر أعمالها الدرامية، وشخصية ريا من مسلسل ريا وسكينة مع سمية الخشاب، وغيرهم الكثير من أعمالها التي تركت بصمة في قلوب وأذهان محبينها.