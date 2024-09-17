نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. بطولة المُلاكمة بين أنتوني جوشوا ودانييل دوبوا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بطولة المُلاكمة العالمية بين أنتوني جوشوا ودانييل دوبوا على لقب الوزن الثقيل للاتحاد الدولي "IBF" من مدينة ويمبلي بإنجلترا برعاية الهيئة العامة للترفيه على الهواء بداية من "الليلة" على "MBC مصر".

موعد العرض

تنقل شاشة "MBC مصر" بداية من "الليلة" في تمام الثامنة مساء على الهواء من مدينة ويمبلي بإنجلترا المراحل المُختلفة لبطولة المُلاكمة بين أنتوني جوشوا ودانييل دوبوا، بطلي الوزن الثقيل، على لقب الوزن الثقيل للاتحاد الدولي "IBF"، على حلبة ملعب ويمبلي في لندن، العاصمة البريطانية، برعاية موسم الرياض، حيث سينقل يوميًا التفاصيل المُختلفة بشأن الإعلان عن وصول أبطال العالم، والتدريبات، والمؤتمر الصحفي، وصولًا إلي المُباراة الفاصلة يوم 21 سبتمبر الحالي والتي ستٌعرض على الهواء في تمام الساعة الواحدة مُنتصف الليل.

تفاصيل البطولة

تُعرض بطولة المُلاكمة العالمية بين أنتوني جوشوا ودانييل دوبوا على لقب الوزن الثقيل للاتحاد الدولي "IBF" من مدينة ويمبلي بإنجلترا على الهواء بداية من "الليلة" الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 على "MBC مصر" 2024 الساعة 8:00 مساءً.