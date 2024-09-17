هكذا احتفل أكرم حسني بعيد ميلاد ابنته روبا

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان أكرم حسني بعيد ميلاد ابنته من خلال صورة لهما عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك "

كتب أكرم حسني:' مين كبر وبقي قمر وهيطلع رخصة "

ظهر الفنان أكرم حسني كضيف شرف من الحلقة الثانية لمسلسل ديبو بطولة محمد أنور ، وطل أكرم حسني على طريقة التسعينيات .

وقدم أكرم حسني شخصية إبراهيم الغرقان وهو هو مدير مكتب هجرة غير شرعية، كان «ديبو» الذي يجسده الفنان محمد أنور، لجأ إليه هربًا من الواقع الذي يعيشه.

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب، المقرر طرحه عبر منصة "يانجو بلاي".