روجينا تحصد جائزة التميز والإبداع عن مسلسل "سر الهي"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة روجينا جمهورها بصور لها من أحدث ظهور لها من تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “روجينا” وهي ترتدي فستان باللون اللافندر،ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

وعلقت “روجينا” على الصور قائلة:"الحمد والشكر لله جائزة التميز والإبداع عن دوري في مسلسل سر الهي رمضان ٢٠٢٤ مهرجان الفضائيات العربية".

آخر أعمال روجينا الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال مسلسل سر إلهي، تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وشارك في العمل أحمد سلامة، مراد مكرم، أحمد مجدي، مي سليم، رنا رئيس، نهى عابدين، دنيا سامي، محسن منصور، رشا مهدي، أحمد بدير، مريم أشرف زكي، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله، ودارت الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي حول ناصرة التي تدخل في العديد من الأزمات بعد اتهامها بالسرقة.



آخر أعمال روجينا السينمائية



والجدير بالذكر أن آخر أعمال روجينا فيلم مربع برمودا، تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وشارك في العمل مصطفى خاطر، عمرو عبد الجليل، هنا شيحة، محمد ثروت، محمد جمعة، عايدة رياض، محمد العمروسي، وآخرين.

مهرجان الفضائيات العربية

أقيمت الدورة الخامسة عشر من مهرجان الفضائيات العربية برئاسة الإعلامي أحمد علاوة في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

حرص على الحضور عبير صبري، روجينا، أحمد زاهر وابنته ليلى زاهر، رياض الخولي، أحمد السقا، أحمد العوضي، غادة عبدالرازق، بسمة، محمود حمدان، عبير صبري، نادين نجيم، معتصم النهار، مروة صبري، نور علي، باسم سمرة، ماجد المصري، وغيرهم من النجوم.