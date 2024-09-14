القاهرة - محمد ابراهيم - ريهام سعيد توجه رسالة قوية لمستخدمي التيك توك اللذين يذكرون إسمها في الفيديوهات

حرصت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد على تقديم رسالة قوية لمستخدمي تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك" اللذين يذكرون إسمها فيديوهاتهم للحصول على المشاهدات والتريند، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الإعلامية ريهام سعيد



رسالة ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك

كتبت الإعلامية ريهام سعيد منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك" قالت من خلاله:

يا جماعة أي حد محتاج فلوس فبيطلع علي التيكتوك يجيب سيرتي أنا عندي زكاة مال لسة مطلعتهاش ممكن أديهالهم أحسن من الذنوب والبهدلة دي".

منشور الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك



برنامج هى وصبايا

ومن ناحية أخرى يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد تقوم حاليًا بتقديم برنامج بعنوان "هى وصبايا" والذي يتم عرضه على شاشة قناة "هى" في السبت والأحد والإثنين من كل إسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءًا، وتحرص ريهام سعيد على تسليط الضوء على أهم القضايا الخاصة بالمجتمع المصري ومناقشتها وتقديم حلولًا لها، كما أنها تبرز المواهب المصرية المختلفة من خلال إستضافتهم في حلقات البرنامج، ويُحظى البرنامج بمتابعة كافة فئات الشعب المصري وخارج مصر أيضًا.

البوستر الرسمي لبرنامج هى وصبايا من تقديم الإعلامية ريهام سعيد

مواعيد عرض برنامج هى صبايا على قناة هى

يأتي برنامج هى وصبايا من تقديم الإعلامية المتألقة ريهام سعيد في أيام السبت والأحد والإثنين من كل إسبوع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا عبر قناة هى.