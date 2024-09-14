القاهرة - محمد ابراهيم - "عشان معملش حاجة غلط".. أحمد فهمي يكشف عن سباب زواجه في سن صغير

حل الفنان والمطرب أحمد فهمي ضيف برنامج جوسيبس، وتحدث أثناء اللقاء عن أعماله الفنية من ناحية وعن حياته الشخصية من ناحية أخرى، كما كشف سبب زواجه في سن صغير وهو لديه 19 عاما، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية الآتية أبرز ابرز تصريحات الفنان أحمد فهمي في برنامج جوسيبس.

الفنان أحمد فهمي



سبب زواج أحمد فهمي في سن صغير

وكشف الفنان أحمد فهمي في خلال لقائه في برنامج جوسيبس أنه تزوج وهو لديه 19 عاما فقط، حيث أنه كان يريد أن ينجب طفلا يصبح مثل أخاه، وقال:

" الجواز في سن صغير حلو، أفتكر بيخليك متعملش حاجة غلط زائد إن الزمن إتغير، أنا كنت ولد وحيد ونفسي أتجوز علشان أخلف ولد يبقى زي أخويا، وابني الكبير دلوقتي في الجامعة".

وتابع:

"طبعا إبني عمر براحته، لكن لو قال عايز يتجوز هقوله إستنى شوية على الجواز، لأن الشخصية بتتغير ووجهة نظره بتختلف".

آخر الأعمال الدرامية للفنان أحمد فهمي

شارك الفنان احمد فهمي مؤخرا في بطولة مسلسل "بين السطور" مع الفنانة صبا مبارك وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية التي تدور أحداثه في إطار إجتماعي مميز، وقد قدم الفنان أحمد فهمي من خلال أحداث مسلسل بين السطور شخصية "حاتم" وهو زوج الفنانه صبا مبارك التي كانت تعمل مذيعة شهيرة في إحدى القنوات التليزيونية ومن ثم يظهر حبيبها السابق الذي يجسد شخصيته الفنان محمد علاء، ومنذ هذه اللحظة تنقلب حياتها رأسا على عقب وتتعرض للعديد من المشاكل والمهاترات في عملها وحياتها، وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

البوستر الدعائي لمسلسل بين السطور

أبطال مسلسل بين السطور

شارك في بطولة مسلسل بين السطور كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة صبا مبارك، أحمد فهمي، ليلى عز العرب، عزت زين، سلمى أبو ضيف، محمد علاء، نادرين فرج، وآخرين من النجوم المتميزين والشباب، ومسلسل بين السطور من تأليف نجلاء الحديني، أما عن الإخراج فـ هو للمخرج وائل فرج.