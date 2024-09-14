بهذه الكلمات ..دياب ينعي الراحلة ناهد رشدي

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان دياب على نعي الفنانة الراحلة ناهد رشدي بعد ما وافتها المنية خلال ساعات ورحلت عن عالمنا .



ونشر دياب من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لها معلقًا:"لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا أستاذة يا عظيمة كنتى إنسانة رقيقة القلب ومن أطيب خلق الله ربنا يرحمك ويصبر قلوب كل حبايبك مع السلامة يا ست الكل بالله عليكم ادعولها".



وأعلنت نجلتها دينا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر الوفاة قائلة :"لله ما اخذ و لله ما اعطي انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي الي رحمة الله".

نبذة عن ناهد رشدي





ممثلة مصرية. تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982. عرفها المشاهدون من خلال تواجدها المكثف في المسلسلات التليفزيونية، وخاصة في فترة تسعينيات القرن العشرين، ومن أشهر المسلسلات التي شاركت به خلال هذه الفترة “لن أعيش في جلباب أبي، أرابيسك”.

آخر أعمال دياب

يذكر أن آخر أعمال دياب فيلم السرب ويدور حول قصة حقيقية، وهي ملحمة لـ القوات المسلحة المصرية، حدثت عام 2021 في مدينة درنة في ليبيا، وذلك بعد ارتكاب أعضاء تنظيم داعش الإرهابي جريمة ذبح 21 مصري قبطي، ولذلك نفذ الجيش المصري عملية جوية فى ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد دور ضابط طيار يدعى «الشاذلي» خلال أحداث العمل، ويحارب مع القوات المسلحة المصرية للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في مدينة «درنة» الليبية، ولكنه يستشهد أثناء العملية.

فريق عمل السرب



يشارك في الفيلم عدد من النجوم وهم: أحمد السقا، كريم فهمي، شريف منير، أحمد حاتم، هند صبري، دياب، آسر ياسين، قصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، منى زكي، إسلام جمال، محمود عبد المغني، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.