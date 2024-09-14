محمد علي رزق يخطف الأنظار بكواليس أحدث أعماله الدرامية الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعرب الفنان محمد علي رزق عن سعادته بالتمثيل مع الفنان أحمد الرفاعي، من خلال نشر صورة بصحبة "الرفاعي" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" ، وكتب عليها قائلاً: "وبعد طول إنتظار ….أخيراً فعلناها ومثلنا سوى .. حياة أو موت" .



تعليقات الجمهور على منشور محمد علي رزق

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ربنا يتمم على خير، ان شاء الله هتكسروا الدنيا، وغيرها من التعليقات.



مسلسل حياة أو موت

تعاقدت الفنانة حنان مطاوع على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم حياة أو موت، مع المنتج أحمد السبكي، لطرحه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

مسلسل حياة أو موت بطولة حنان مطاوع، ويشاركها البطولة كلًا من رنا رئيس، وسلوى عثمان، ومحمد علي رزق، أحمد الرافعي، وحسن الخلعي، ومنة الشريف، ووسام عادل، وعزت زين، ومحمد يونس، ومحمد مغربي، أحمد عنان، وآخرين، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج هاني حمدي.



آخر أعمال محمد علي رزق

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد علي رزق مسلسل صيد العقارب، والتي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.





