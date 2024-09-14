خالد الصاوي وباسم سمرة يتقابلان لأول مرة بعد 20 سنة في زمالك بولاق والمفاجآت تثير الجدل

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل أبطال مسلسل "زمالك بولاق"، الذي يقوم ببطولته كل من باسم سمرة وخالد الصاوي، تصوير مشاهدهم بشكل مكثف للإنتهاء من العمل خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لعرضه قريبًا على شاشات القنوات الفضائية.

تفاصل مسلسل زمالك بولاق

المسلسل من تأليف أحمد رجب، إسلام شتا، وباسم الخطيب، وإخراج أسامة عمر.

وفي هذا السياق، أكد وليد حجاجي، منتج العمل، أن فريق المسلسل اقترب من إنهاء التصوير، حيث يتبقى فقط أربعة أسابيع على إنتهاء التصوير، ليتم بعدها الدخول في المراحل النهائية من المونتاج والتحضير لعرض المسلسل على الفضائيات والمنصات الإلكترونية.

كما أشار إلى أن المسلسل سيحمل العديد من المفاجآت للمشاهدين، خاصة أن أبطال المسلسل سيظهرون بشكل جديد يختلف عما اعتاد عليه الجمهور.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشر المنتج وليد حجاجي الصور الأولى من كواليس تصوير المسلسل، وعلق عليها قائلًا: "الصور الأولى من مسلسل" زمالك بولاق"، للنجوم باسم سمرة، خالد الصاوي، عبير صبري، إنتصار، فراس سعيد، وميمي جمال. انتظروا مفاجآت كثيرة قريبًا".





أحداث مسلسل زمالك بولاق

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق ومليء بالإثارة، حول قصة شقيقين يلتقيان للمرة الأولى بعد مرور 20 عامًا من ولادتهما.

ويعيش خالد الصاوي في حي الزمالك، بينما يقيم باسم سمرة في منطقة بولاق، وتجمعهما الصدفة بعد سنوات طويلة عاش كل منهما فيها ظروفًا مختلفة عن الآخر.

المسلسل يضم نخبة من النجوم، منهم: باسم سمرة، خالد الصاوي، عبير صبري، إنتصار، ميمي جمال، فراس سعيد، ياسر الطوبجي، إسماعيل فرغلي، محمد منصور، لبنى عزت، سيد أسامة ميكا، يوسف عمر، وشاهيستا سعد وهو من تأليف أحمد رجب، إسلام شتا، وباسم الخطيب، ومن إخراج أسامة عمر.