محمد رجب يعود بقوة في رمضان 2025 بمسلسل "الحلانجي" المنتظر

القاهرة - محمد ابراهيم - مع اقتراب شهر رمضان 2025، بدأ عشاق الدراما المصرية في البحث عن تفاصيل المسلسل المنتظر "الحلانجي"، بطولة النجم محمد رجب، هذا الاهتمام تصاعد بعد الإعلان الرسمي عن العمل، مما أثار حماس المشاهدين لمتابعة جديد الدراما الرمضانية.

تفاصيل مسلسل "الحلانجي" في رمضان 2025

يحظى مسلسل "الحلانجي" باهتمام واسع من قبل الجمهور في مصر والوطن العربي، إذ يسعى الكثيرون لمعرفة تفاصيل هذا العمل الدرامي قبل اتخاذ قرار متابعته في الموسم الرمضاني المقبل.

ومن المعروف أن المسلسل سيكون من بطولة محمد رجب، ويكتبه السيناريست محمود حمدان، ما يجعله واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة لعام 2025.

الإعلان الرسمي عن المسلسل

تم الإعلان عن "الحلانجي" مؤخرًا من خلال منشور على فيسبوك من قبل كاتب المسلسل، محمود حمدان، حيث شارك صورة تجمعه مع محمد رجب وعدد من صناع العمل.

وكتب حمدان تعليقًا على الصورة: "توكلنا على الله، مسلسل الحلانجي، رمضان 2025 بأمر الله".

وقد لاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذين عبروا عن حماسهم لمشاهدة المسلسل فور عرضه.

عودة محمد رجب للدراما بعد "الحشاشين"

يأتي مسلسل "الحلانجي" بعد ظهور محمد رجب كضيف شرف في مسلسل "الحشاشين" الذي عُرض في رمضان الماضي. المسلسل الذي تناول حياة زعيم الحشاشين، حسن الصباح، نال إعجاب المشاهدين بأحداثه التاريخية المثيرة.

وشارك في بطولته نجوم مثل كريم عبد العزيز، أحمد عيد، وميرنا نور الدين، تحت إشراف المخرج بيتر ميمي.

توقعات بنجاح كبير

من المتوقع أن يحقق "الحلانجي" نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بفضل مشاركة محمد رجب، الذي يحظى بشعبية واسعة.

ويترقب الجمهور تفاصيل إضافية حول قصة المسلسل وأحداثه، وسط توقعات بوجود مفاجآت كبيرة تجعل "الحلانجي" واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية في رمضان 2025.