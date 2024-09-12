محمد ممدوح ينضم إلى طاقم عمل فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت شركة "ذا برديوسرز" بالتعاون مع "ڨوكس ستوديوز" عن انضمام الفنان محمد ممدوح إلى طاقم عمل الفيلم الرومانسي المنتظر "هيبتا: المناظرة الأخيرة".

هذا الإعلان أثار ضجة كبيرة بين محبي السينما المصرية، خاصة وأن ممدوح يُعد واحدًا من أبرز الممثلين الذين تألقوا في الأدوار الدرامية المتنوعة خلال السنوات الأخيرة.

يشارك محمد ممدوح في هذا العمل الضخم بجانب نخبة من ألمع النجوم، منهم منة شلبي التي قدمت العديد من الأدوار المتميزة في السينما والدراما، وكريم فهمي الذي يُعرف بحضوره القوي وأدائه المتميز، وسلمى أبو ضيف التي برزت بقوة في السنوات الأخيرة، إلى جانب أسماء جلال، كريم قاسم، ميان السيد، وحسن مالك، مما يجعل الفيلم واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة لهذا العام.

فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" وإخراجه

الفيلم الجديد "هيبتا: المناظرة الأخيرة" من إخراج المخرج البارع هادي الباجوري، الذي نجح في تقديم العديد من الأعمال السينمائية التي لاقت استحسان النقاد والجمهور.

أبطال فيلم هيبتا

الفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب الشاب محمد صادق، التي حققت نجاحًا كبيرًا في الأدب المصري. وتتناول الرواية بأسلوب مؤثر العلاقات الإنسانية في مراحلها المختلفة، مقدمة منظورًا عميقًا حول الحب والعلاقات الشخصية.

السيناريو هو عمل مشترك بين الكاتب محمد جلال ومحمد صادق، بالتعاون مع نورهان أبو بكر، ومن المتوقع أن يستعرض الفيلم قصة حب تحمل في طياتها الكثير من المشاعر المتناقضة والتحديات التي تواجه الشخصيات، مقدمًا رؤية جديدة حول معنى الحب في العصر الحديث.

تفاعل واسع مع الإعلان عن بدء التصوير

ومع الإعلان الرسمي عن بدء تصوير الفيلم في مواقع مختلفة في القاهرة، بدأ الحماس يزداد بين الجمهور الذي يتابع باهتمام أخبار العمل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

التصوير بدأ بالفعل في عدة مواقع شهيرة في القاهرة، مع الحفاظ على تفاصيل دقيقة تحاكي أجواء الرواية،وقد نُشرت صور من مواقع التصوير، مما أثار فضول المتابعين الذين أعربوا عن توقعاتهم العالية للفيلم.

انتشرت التعليقات والتغريدات على منصات مثل فيسبوك وتويتر، حيث عبّر المعجبون عن شغفهم لرؤية هذا العمل السينمائي الجديد، والذي يتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا ويحتل صدارة شباك التذاكر عند عرضه.