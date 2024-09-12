" ولد الهدى".. أوبريت في احتفالات المولد النبوي بالوادي الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - احتضن مسرح سينما هيبس بقصر ثقافة الخارجة احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، وبالتعاون مع وزارة الثقافة.

حضور شخصيات بارزة من مختلف المؤسسات

شهد الاحتفالية حضور د. عمر عبد الكريم مدير منطقة الوعظ الأزهرية، وابتسام عبد المريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد، إلى جانب العديد من الشخصيات التنفيذية والثقافية مثل القس تواضروس ممثلًا عن الكنيسة، وعبد الله سعيد رئيس الإدارة المركزية للأزهر.

معرض الحرف البيئية ومنفذ بيع الكتب

بدأت الفعاليات بتفقد معرض للحرف البيئية، حيث أُتيحت للجمهور فرصة اقتناء كتب متنوعة من إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة.

عرض أوبريت "ولد الهدى" وفقرات متنوعة

تلى ذلك عرض أوبريت "ولد الهدى"، من تأليف عفاف عبد المحسن وإخراج عيد مسلم. كما قدم الأطفال الموهوبون قصائد وأناشيد دينية، إضافة إلى فقرات غنائية واستعراضية نالت إعجاب الحضور، واختتمت الفعالية بعرض التنورة الصوفية للفنان أحمد الأسيوطي.

لقاء "الأسباب الدافعة للانتحار" ضمن فعاليات إقليم وسط الصعيد

على هامش الفعالية، نظّم قصر ثقافة الخارجة لقاءً بعنوان "الأسباب الدافعة للانتحار"، حيث تناولت د. إسراء سنوسي الفروقات بين الاكتئاب والاضطراب النفسي، بينما أكدت د. هند جلال على أهمية التوجيه الأسري للشباب.

اليوم العالمي لمنع الانتحار

جاء اللقاء تزامنًا مع اليوم العالمي لمنع الانتحار في 10 سبتمبر، والذي يهدف إلى رفع الوعي حول أسباب هذه الظاهرة الخطيرة وآثارها.