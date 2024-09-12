علي الطيب يوضح موقفه بعد حذف بوست أثار جدلًا حول "عمر أفندي"

القاهرة - محمد ابراهيم - حذف الفنان علي الطيب منشوره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الذي أثار جدلًا واسعًا بين فريق عمل مسلسل "عمر أفندي"، بعد اتهامه لهم باقتباس مصطلح "حاجة 13 خالص" الذي كان يستخدمه في مسلسل “أهو ده اللي صار”، وقد أثار هذا المنشور حالة من الجدل والانتقادات، مما دفعه إلى تقديم توضيح عبر صفحته الشخصية.

حذف المنشور وتوضيح الأسباب

في بداية توضيحه، كتب علي الطيب: "تم حذف البوست"، موضحًا أن السبب الرئيسي وراء الحذف هو شعوره بأن زملاءه في فريق العمل ربما أُسيء لهم بما كتب، لكنه أكد أن ما أزعجه كان تجاهل الإشارة إلى أن المصطلح الذي اشتهر في المسلسل تم اقتباسه من شخصية وديع البساطي في مسلسل "أهو ده اللي صار"، والتي أدّاها علي الطيب سابقًا.

المجهود الفني والشخصي

أضاف الطيب أن المصطلح، وإن كان موجودًا في التراث المصري منذ زمن، إلا أن كل ممثل يسعى لإضفاء لمسة شخصية على أدائه، وهو ما قام به أثناء تحضير شخصيته في مسلسل "أهو ده اللي صار".

وقد عرض تلك الأفكار والمصطلحات على السيناريست عبد الرحيم كمال والمخرج الراحل حاتم علي، واللذين اختارا ما يتناسب مع الشخصية في الحوار. نجحت تلك المصطلحات في الوصول إلى قلوب الجماهير، وأصبحت جزءًا من نجاح شخصية وديع البساطي.

التقدير واحترام حقوق الزملاء

تابع الطيب توضيحه قائلًا إنه كان يتوقع من زملائه في "عمر أفندي" الاعتراف بأن هذا المصطلح مقتبس، خاصة بعد عرض المسلسل، مشددًا على أن التميز الفني يأتي من الاجتهاد والاختلاف وليس من الاستسهال. وأوضح أنه إذا كان قد استعار مصطلحًا مشهورًا لزميل آخر، فإنه كان سيحرص على توضيح الاقتباس في أي لقاء أو برنامج.

الخوف من تضخيم الموضوع

اختتم علي الطيب منشوره بالإشارة إلى أن بعض الصحفيين بدأوا في تحويل الموضوع إلى مشكلة أكبر مما هو عليه، محاولين إظهار وجود خلافات بينه وبين فريق العمل.

وأكد أن العلاقة بينه وبين زملائه جيدة جدًا، وأنه قرر حذف المنشور لتجنب أي سوء فهم أو تصعيد قد يضر بالعلاقات الطيبة بينه وبينهم.

وأكد في النهاية أن هدفه كان توضيح الأمر بروح من العتاب المحب دون الدخول في صراعات، وأنه يتمنى عدم حدوث أي خلافات أو مشاكل بينه وبين أي زميل في الوسط الفني.