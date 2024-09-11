مدين في حوار لـ دوت الخليج الفني: "سعيد بأعمالي مع شيرين عبد الوهاب.. ولا ألتفت للأزمات والمشاكل"| حوار

القاهرة - محمد ابراهيم - الجمهور يستطيع التفرقة بين الألحان ولدي وعي بكل شيء

لدي أغاني أخرى مع شيرين عبد الوهاب لا أعرف موعد طرحها

أنا ودياب اصدقاء منذ ٢٠ عاما و" اتدلع" هي أول تعاون بيننا.

مي سليم أول من تعاونت معهم في بداياتي كملحن ولدينا أغنية ستطرح في موسم الشتاء.

نجاحات متتالية حققها الملحن مدين آخرها مع الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب بأغنية “ ما زال ع البال” وأغنية “قالك نسيني”، بالإضافة إلى نجاحات حققها مع كبار النجوم في بداية السنة أبرزهم تامر حسني وعمرو دياب.. وأيضا مع عدد من النجوم منهم مي سليم ودياب وتامر عاشور ليصبح مدين هو نجم التلحين هذا الموسم عن جدارة بعدد المشاهدات والتفاعل.. وحاور دوت الخليج الفني الملحن مدين ليكشف عن تفاصيل أعماله ونجاحاته بالإضافة إلى تعليقه على الأزمة وأيضا تحضيراته لأعماله المقبلة وإلى نص الحوار:-

كيف كانت كواليس أغنية " ما زال ع البال" لشيرين عبد الوهاب ؟



انتهينا من تسجيل الأغنية منذ فترة طويلة، فهي كانت بالتزامن مع أغنية " الدهب" وبينهما أسبوعا ونتيجة للخبطة الإنتاجية، طرحت أغنية " الدهب" في الشتاء الماضي ثم تأجل باقي الألبوم، وهي كلمات الشاعر تامر حسين وتوزيع توما وهم شركاء نجاح كبير وحققت معهم نجاحات كثيرة وهم أيضا لهم نجاحات منفردة.



وكيف استقبلت ردود الأفعال على الأغنية ؟

سعدت للغاية بردود أفعال الجمهور على الأغنية، خاصة أنه تفهم نوعيتها وأنها تميل إلى الفلكلور.

حدث ضجة كبيرة على الأغنية وقال عمرو مصطفى أنك سرقت فكرة لحنها.. ما تعليقك على هذا الأمر ؟

هذه الأمور أعتبرها نجاح فالأغنية نجحت نجاح تاريخي ووجدتها تتصدر الترند الخامس بعد ١٠ دقائق من طرحها بالرغم من حذفها عدة مرات، فالجمهور أصبح لديه وعي كاف وهذة الأغنية أثبت لي أن الذوق العام ما زال جيد، والجمهور كان يدافع عن الأغنية قبل أن أعلق لأنه على وعي تام بالتشابهات، وبالتالي لم أحتاج للتوضيح.

وماذا عن تطورات الأزمة بين شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا ؟

أتمنى أن تنتهي الخلافات وتحل الأزمة لتقدم هذه الأغاني في شكلها المناسب حتى تظل الأغاني موجودة على جميع المنصات ولا تحذف، وفي النهاية شركة روتانا شركة كبيرة وشيرين نجمة كبيرة لذلك أتمنى أن يحدث الصلح.

وما رأيك في طرح شيرين عبد الوهاب للأغاني عبر تليجرام وwe transfer..؟

لأ لأن هذا أمر خاص بها فقط ولها مطلق الحرية، ليس لدينا الحق في أن نقول الأغاني تطرح أين، ولكنني كنت سأبقى سعيدا إذا كانت طرحت الأغاني بشكل رسمي، لكن عموما أنا سعيد بعودتها مرة أخرى وبنجاح الأغاني لأنها مرت بعدد من الأزمات الكبيرة التي يقع فيها آخرين ويمضون بها في سنوات وشهور، جمهور شيرين شبه شيرين في الطيبة والشغف والجدعنة".

شيرين عبد الوهاب طرحت أيضا ' قالك ناسيني " من ألحانك كيف كانت تحضيراتها ؟



سعيد بنجاح الأغنية فهي أغنية مقسوم روحها خفيفة والناس أعجبت بها، بالإضافة إلى أنها كانت تحتوي على مفاجأة وهي مشاركة هنا ابنه شيرين عبد الوهاب في الأغنية ككورال".

وهل هناك أغاني أخرى مع شيرين عبد الوهاب لم تطرح بعد ؟

بالفعل هناك أغاني منها لم يتم تسجيله حتى الآن، ولكن ليس لدي معلومة ماذا سيطرح منها ومتى ستطرح وعندما سيكون لدي معلومة سأقولها على الفور

وهل ستعلق على أي جدل بشأن اتهامات بسرقة الألحان أو أزمات في الوسط الموسيقى مرة أخرى ؟

بحب شغلي ولا أظهر على السوشيال ميديا سوي بأعمال، أي مشاكل أو أي شيء آخر يحدث لا أحب أن أعطيه أكثر من حجمه، فالجمهور هو الوحيد الذي لديه حجم وقدر بالنسبة لأنه ينتظر أعمالي ويتفاعل معها مضيفا:' لما نزل ألبوم حماقي الجمهور كان بيسألني على الاغاني اللي من ألحاني ورد فعل الناس كان كبير على الأغاني، ودا الكلام اللي بيفرحني وبشتغل عليه للي جاي أنا بثبت نفسي بالشغل والنجاح اللي ربنا بيكرمني بيه".

طرحت أغنية “ اتدلع” مع دياب.. و" أخينا " مع مي سليم.. ماذا عن تفاصيل التعاون معهم ؟

أغنية دياب حققت نجاح رائع في الساحل الشمالي ووجدتها في أكثر من مكان وهو حبيبي وعشرة عمري، وأصدقاء منذ عشرون عاما لكن هذا هو التعاون الأول لنا، أما مي سليم فهي دائما أقول لها أن بداياتي كملحن كانت معها فهي من أوائل النجوم التي تعاونت معهم، مي سليم عشرة عمر وهي أختي وهذة الأغنية عودة قوية لها ولدينا أغنية أخرى ستطرح في موسم الشتاء.

لك أغنية أيضا بعنوان “ العقد اللولي” مع محمد حماقي والتي طرحت منذ فترة.. ماذا عن استقبال الجمهور لها وما رأيك في الإنتقادات التي وجهت لألبوم حماقي بشكل عام ؟

حماقي حقق نجاحات كبيرة ولم أتلقى رد فعل سلبي على أغنيتي مع محمد حماقي، بالرغم من إنني قلقت في البداية لأنني صنعت جملة لحنية واحدة ومع ذلك استقبلها الجمهور برد فعل رائع وتفهموا أنني قصدت ذلك، لأنها أغنية خفيفة لا تحتاج لجمل كثيرة.

وأخيرا.. ماذا عن أعمالك المقبلة مع المطربين ؟

هناك عدة مفاجأت قريبا، ولكن لدي أغاني مع أصالة في ألبومها الجديد وهو تحدي، لأنها قامة وفنانة كبيرة وأحب صوتها ونجاحتنا معا كثيرة بداية من أغنية "شخصية عنيدة" حتى أغنية “ حابه سيرته”، وهناك أيضا أغنيتين أنتظر طرحهما مع الفنان تامر عاشور في ألبومه الجديد.