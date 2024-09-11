محمود حمدان يعلن عن خوضه رمضان 2025 بمسلسل الحلانجي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمود حمدان عن تعاقده في دراما رمضان 2025 مع النجم محمد رجب، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ”.

وعلق “قائلًا ”:"توكلنا علي الله، مسلسل ( الحلانجي ) رمضان ٢٠٢٥ بأمر الله".

أبرز تصريحات محمود حمدان

وقال حمدان في تصريحات صحفية “أراهن على عودة محمد رجب للسباق الرمضاني مرة أخرى فالمسلسل قوي جدا”.

وعن أحداث المسلسل قال حمدان: “ستدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، وسيظهر محمد رجب بشكل جديد مختلف تماما عن أي عمل قدمه من قبل”.

واختتم“نحن الآن في مرحلة التحضيرات الأولية وتسكين الأدوار ومن المقرر أن نبدأ التصوير قريبا”.



وحيث أعلن محمد رجب عن تعاقده على المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل جديد بعنوان الحلنجي، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

ويذكر أن محمود حمدان يواصل كتابة باقي حلقات المسلسل الثاني الذي سيشارك به في الماراثون الرمضاني وهو".

تفاصيل شخصية محمد رجب بـ مسلسل الحلنجى

يظهر محمد رجب بشخصية نصاب خلال أحداث الحلنجي، تدور احداثه في إطار اجتماعي، وتواصل الشركة المنتجة التحضير والتعاقد مع النجوم المشاركين بجوار رجب في البطولة.

أحدث أعمال محمد رجب

ومن ناحية اخري، يرتبط محمد رجب في الفترة الحالية بأكثر من فيلم يجري التحضير له، ومن المقرر الكشف تفاصيل هذه الأعمال فور الانتهاء من ترشيحات النجوم المشاركين بها، وتحديد موعد بدء التصوير.

اخر اعمال محمد رجب

وكان اخر اعمال محمد رجب هو ظهوره ضيف شرف في مسلسل الحشاشين، وقدم خلاله شخصية أمير قلعة ألموت، وترك مشهده بصمة وأثر كبير في المشاهدين، والعمل كان من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد عبدالوهاب، وأحمد غزي ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

وايضا شارك في رمضان 2023، بمسلسل الكتيبة 101، وتناول العمل بطولات الجيش المصري، وقدم بطولته عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، وأحمد عبدالله محمود، والمسلسل من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وايضا ضيف شرف في مسلسل الاختيار 2، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2021، والعمل من بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

كما عُرض له مسلسل مشوار الونش في 2022، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، تكون من 45 حلقة، وشارك به ميريهان حسين، محمود عبدالمغني، ميمي جمال، دانا حلبي، منة فضالي، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبي، محمد أبو داود، بسمة داود، محسن منصور، وحبيبة محمد، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.