انت الأن تتابع خبر تامر حسني يعلن انتهاء تصوير فيلم ريستارت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان تامر حسني، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، انتهاء تصوير فيلمه الجديد "ريستارت"، الذي تشاركه في بطولته النجمة هنا الزاهد. وقد جاء الإعلان في فيديو نشره تامر من كواليس الفيلم، معبّراً عن سعادته بالعمل وعن الصعوبة في وداع فريق التصوير بعد الانتهاء من الفيلم.



وظهر تامر حسني في الفيديو، وهو يقف وسط فريق العمل، وقال بصوت مسموع "فركش" قبل أن يشارك تعليقاً مكتوب على الفيديو جاء فيه: "الحمد لله فركش ومن زَعَلنا كلنا إننا خلصنا وهنمشي كنا بنغني، ونقول زعلت طب معلش ما تفركش".



هذا التعليق يعكس روح المرح والعفوية التي سادت بين أعضاء الفريق أثناء التصوير، وهو ما دفع حسني للتعبير عن مدى استمتاعه بتجربة العمل على هذا الفيلم.



واصل تامر حسني الحديث عن فيلم "ريستارت" قائلاً: "خلصنا النهارده تصوير فيلم ريستارت، والله والله من أحلى أفلام حياتي اللي استمتعت في تصويرها مع أحلى أصحاب وأجمد أبطال في الدنيا". هذا التصريح يؤكد مدى محبة تامر للفيلم وفريق العمل، الذي ضم مجموعة من الممثلين الكوميديين والمبدعين. وأكد تامر أن الفيلم سيُعرض خلال عيد الفطر المقبل لعام 2025، مشيراً إلى أنه ينتظر رد فعل الجمهور بترقب.



ينتمي فيلم "ري ستارت" إلى نوعية الأفلام الكوميدية، ويتعاون فيه تامر حسني مع كوكبة من النجوم، من أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد، وهو من إخراج سارة وفيق. يُعد هذا الفيلم التعاون الثاني بين تامر وهنا، حيث تعاونا في السابق في فيلم "بحبك" .