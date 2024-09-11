انت الأن تتابع خبر نور ستارز تشارك الجمهور صورًا تجمعها بخطيبها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلّت المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي نور ستارز بمجموعة من الصور التي وثقت من خلالها أجواء رحلتها السياحية إلى فرنسا برفقة خطيبها كريم الشريف.



وفي التفاصيل، ظهرت نور العراقية مع خطيبها بستايل الشخصتين الكارتونيتين "ميكي وميني ماوس" وعلّقت على الصور بكلمة باللغة الإنكليزية مفادها: "حبيبي".



وسرعان ما لاقت الصور تفاعلا واسعا من قبل متابعي نور ستارز الذين لطالما عبروا عن إعجابهم بالثنائي والعلاقة الرومانسية الواضحة.

وكان قد شارك كريم منذ أيام مقطع فيديو لرقصة مع خطيبته نور عبر حسابه على منصة انستغرام وعلّق بجملة باللغة الانكليزية، مفادها "طفلان يحبان ديزني للغاية ويقضيان أروع الأوقات الرومانسية معا" .