نور خالد النبوي عن توأمه: مكنتش بحب المقارنة بيه .. وعشت فترة إحباط وإحساس بالفشل

القاهرة - محمد ابراهيم - أقر الفنان الشاب نور خالد النبوي بأنه مرّ بفترة من الإحباط والشعور بالفشل بسبب خوفه من المقارنة الدائمة بأخيه التوأم كريم، الذي تميز بالالتزام والتفوق الدراسي. جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "ABtalks" الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر قناته الشهيرة على "يوتيوب".

وقال نور خالد النبوي خلال حواره مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABtalks: "أخويا كريم أكبر مني بـ 5 دقايق، وإحنا مش متطابقين ومش نفس الشكل".

وأضاف: "في حاجات التوائم بيمروا بيها مش عندي أنا وكريم زي إننا نحس ببعض، لكن كان عندي مشكلة كبيرة في إحساس إن في حد زيك ونفس اللبس والأكل والعربية والمدرسة، وأنا كنت عايز أبقى متفرد".

وتابع: "كريم رزين وعاقل جدا طول عمره وكان شاطر جدا، ومكنتش أحب المقارنة بيه، لكن أمي نفسها تشوف ابنها زي كريم، وأنا نفسي أشوف ابني زي كريم، هو من أنظف الشخصيات اللي قابلتها في حياتي ومكسب لأي حد".

وأشار نور النبوي إلى فترة الإحباط في حياته قائلا: "في لحظة قلت أنا فاشل فعلا؟ وهعمل إيه في حياتي؟ وعشت فترة إحباط، وقررت في لحظة أسيب كل الإحباط وأركز في السينما كمتفرج وصانع وهاوي".