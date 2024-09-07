Watch it.. طرح البرومو الدعائي لمسلسل "تيتا زوزو"

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أحمد جودة - القاهرة - قامت منصة watch it بطرح البرومو الدعائي لمسلسل “تيتا زوزو” من بطولة الفنانة إسعاد يونس والذى من المقرر عرضه يوم ٢١ سبتمبر الجاري.

تفاصيل البرومو الدعائي لمسلسل "تيتا زوزو"

وظهر في البرومو، تحديات كثيرة تخوضها الجدة زوزو مع أولادها وأحفادها، بالإضافة لدخولها في قصة حب مع الشخصية التي يقدمها الفنان صلاح عبدالله، وكشف البرومو عن نجوم المسلسل، وهم إسعاد يونس وصلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وعابد عناني، وغيرهم.

قصة مسلسل “تيتا زوزو”

تدور احداث مسلسل “تيتا زوزو” في دراما إجتماعية مميزة حول دكتورة إعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

مسلسل «تيتا زوزو» مكون من 30 حلقة، من بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.

احدث اعمال اسعاد يونس

ومن ناحية اخري، تشارك اسعاد يونس في مسلسل انترفيو الذي تدور أحداث مسلسل انترفيو، حول شخصية "نادين" التي تتجه إلى إحدى الشركات من أجل إجراء مقابلة، للعمل كمحللة بيانات بالشركة، ولكنها تقع في حب مالك الشركة، وتمر حياتها بمنعطف جديد يغير مجرى حياتها للأبد.

أبطال مسلسل انترفيو

مسلسل انترفيو، هو أولى بطولات رنا رئيس المطلقة، ويشاركها في بطولته كل من الفنان خالد شباط، مونيكا ألفونس، حازم إيهاب، نور بدر، سارة نور، ميدو عادل، منة سماحة، خالد جواد، وغيرهم، والعمل من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي.

اخر أعمال الفنانة إسعاد يونس

وكان اخر أعمال الفنانة إسعاد يونس فيلم “عصابة عظيمة” الذى شارك فى بطولته كل من كريم عفيفى وفرح الزاهد ورنا رئيس وعنبة ومحمد محمود وتأليف هاجر الإبيارى وإخراج وائل إحسان، ويدور الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة. يتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.