بعد خطهم الأنظار وتصدر التريند.. تعرف على تفاصيل قصة حب صابرين وزوجها عامر الصباح

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاعت قصة حب الفنانة صابرين وزوجها عامر الصباح، خطف الانظار إلى الثنائي وذلك بعد اخر ظهور لهم خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية، لتتصدر صورتهما «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تفاصيل قصة الحب بينهم..

قصة حب صابرين وعامر الصباح

تعرفت الفنانة صابرين علي زوجها عامر الصباح، منذ أكثر من 30 عامًا، واشتعلت حرارة الحب عندما كانت تصور فيلم «أنا والعذاب وهواك» عام 1988، ليتوج هذا الحب منذ أشهر بالزواج، حيث تزوجته منذ 6 أشهر بعد مكالمة هاتفية منه أعادت حبها له من جديد بعد تدخل أحد أصدقائهما الذي أخبره بطلاقها، وأنها لم تجد أي عوائق أمامها فلم يعترض أحدًا من أبناءها أو أبناء عامر على زواجهما.

من هو عامر الصباح؟

عامر الصباح هو منتج فني وموزع سينمائي، من مواليد لبنان ويعد واحدا من أبرز منتجيها، إذ يقوم بتوزيع أفلام الشركة العربية، وتوزيع الأفلام الأمريكية، وإنتاج وتوزيع المسلسلات الخليجية والمصرية والسورية لجميع أنحاء العالم، كما أنه مالك شركة «صباح كبتشرز».

آخر أعمال صابرين

كان اخر اعمال صابرين هو مشاركتها في دراما رمضان 2024 من خلال مشاركتها في مسلسل مسار إجباري، الذي عرض في النصف الأول من رمضان، وشهد عودتها إلى دراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ضم مسلسل مسار إجباري مشاركة كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، نور محمود، مي الغيطي، رشدي الشامي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادي، والعمل من تأليف أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل مسار إجباري

دارت أحداث مسلسل مسار إجباري، في إطار اجتماعي تشويقي «لايت»، حول شابان في مقتبل العمر حسن وحسين، وتقودهما الصدفة لاكتشاف سر خطير يتعلق بحياتهما، لتُكشف بعد ذلك العديد من المفاجآت، والتي كشف عنه البوستر الرسمي للمسلسل.