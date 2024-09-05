أول تعليق من كريم عبد العزيز علي إطلاق اسمه في الدورة الـ 5 لمهرجان المسرح العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته وفخره بـ إطلاق إدارة مهرجان المسرح العربي اسمه على الدورة الـ 5 من المهرجان، ومن المقرر إطلاق فعالياته في الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل.

اول تعليق من كريم عبد العزيز علي اطلاق اسمه في الدورة الـ 5 لمهرجان المسرح العربي

وقال كريم عبد العزيز في بيان صحفي: «أخواتي وأساتذتي وزملائي مهما تحدثت وشرحت لكم عن شعوري وامتناني وشكري لإطلاق اسمي علي هذه الدورة، لن أقدر على وصف قدر سعادتي، وبالأخص لأن هذا التكريم جاء من مكان عزيز جدا على قلبي، حيث إني خريج أكاديمية الفنون من المعهد العالي للسينما قسم إخراج».

وتابع كريم عبد العزيز: «فرحتي كبيرة لأن الذي جمعنا هو الفن، الذي من وجهة نظري من أهم الأشياء الموجودة علي الكرة الأرضية، وربنا يقدركم علي الفن وعلى الرسالة وعلي تحمل المسئولية، ودائما ناجحين ومتفوقين وفنانين، وكل عام وأنتم بألف صحة وسلامة، وأكرر شكري لكل أساتذتي وكل القائمين علي المعهد وشكري لكل اخواتي الطلبة، وأتمنى لكم كل الخير والتوفيق في حياتكم القادمة».

احدث أعمال كريم عبد العزيز

ومن ناحية اخري، تعاقد كريم عبد العزيز مؤخرا على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان مؤقت «المشروع» بالتعاون، ومن المقرر بدء التصوير في منتصف شهر سبتمبر الجاري.

آخر أعمال كريم عبد العزيز

وكان آخر أعمال كريم عبد العزيز، هو فيلم «بيت الروبي» بالتعاون مع كريم محمود عبد العزيز، والذي حقق نجاحا بين الجمهور وقت عرضه، وشارك في بطولته كلا من كريم محمود عبد العزيز ونو راللبنانية ومحمد عبد الرحمن توتة، وآخرون، إخراج بيتر ميمى.

فعاليات مهرجان المسرح العربي

يضم المهرجان 7 عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة، وتقام العروض علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، علي أن يقام حفلا افتتاح وختام المهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش وتقام علي هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، ويُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرًا لإسهاماتهم المميزة في عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال فترة فعاليات المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ولجان التحكيم في وقت لاحق.