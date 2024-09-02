نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام فعاليات "صيف بلدنا" في جمصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت فعاليات الموسم الرابع من مهرجان "صيف بلدنا"، الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

تأتي هذه الفعالية ضمن البرامج الصيفية التي تتبناها وزارة الثقافة، بهدف نشر الثقافة والفنون وتوفير الأنشطة الترفيهية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المناطق الساحلية خلال فصل الصيف.

عروض فنية متنوعة تجذب الجمهور

شهدت مدينة جمصة في اليوم الختامي عروضًا فنية مميزة استقطبت أعدادًا كبيرة من الجماهير والزوار، بدأت الفعاليات بعرض قدمته فرقة المطرية التلقائية للسمسمية تحت قيادة المدرب خالد الشناوي، حيث أمتعت الفرقة الحاضرين بمجموعة من الأغاني التراثية والشعبية التي تعبر عن الهوية المصرية، مثل "بسم الله سمينا بدينا"، و"يا دنيا سمعاني"، و"أنا واد صياد من بحري"، بالإضافة إلى أغنية "عظيمة يا مصر" التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير. وقد نجحت الفرقة في تقديم عروض تعكس التنوع الثقافي والغنى الفني الذي تتميز به مختلف مناطق مصر.

العروض الفلكلورية تضفي بهجة خاصة

كما قدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية بقيادة وائل عيد مجموعة من العروض الفلكلورية التي تعكس التراث الشعبي لمحافظة بني سويف، من بينها "العصا"، و"الكف السويفي"، و"حصاد البرتقال"، و"النوبة".

تلك العروض جاءت لتضيف لمسة فنية فريدة على الفعالية، حيث نقلت الحاضرين إلى أجواء تقاليد وأعراف المجتمع السويفي الأصيل.

مشاركة فرق شعبية من بورسعيد

لم تكتفِ الفعالية بعروض فرقة المطرية وبني سويف فقط، بل شاركت أيضًا فرقة بورسعيد للآلات الشعبية بمجموعة من العروض التي أبهجت الحضور بأنغام السمسمية المميزة، وقدمت الفرقة باقة من الأغاني التي تمثل التراث البورسعيدي، منها "السمسمية"، و"الصيادين آه ياللي"، و"واحنا البورسعيدية"، و"الفلكلور"، و"أغاني البحر"، و"أم الخلول"، و"النيل"، و"آه يا حمام"، و"يالالي يالالي". هذه العروض أضافت طابعًا شعبيًا مميزًا على الفعالية، وأعطت للجمهور فرصة للتعرف على الفن البورسعيدي الأصيل.

إشادة بالتعاون الثقافي بين الهيئات

في ختام الفعالية، ألقى د. عاطف خاطر، مدير عام ثقافة الدقهلية، كلمة أشاد فيها بالتعاون المثمر بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحافظة الدقهلية، ومدينة جمصة.

وأثنى على الجهود المشتركة التي بذلت لتقديم فعاليات فنية ذات مستوى عالٍ، جذبت جمهورًا غفيرًا من أهالي المدينة وزوارها، مؤكدًا أن مثل هذه الأنشطة تعكس رؤية الدولة في تعزيز الوعي الثقافي والفني في جميع المحافظات.

فعاليات ثقافية مستمرة في جميع المحافظات

يأتي هذا المهرجان ضمن سلسلة من الأنشطة الصيفية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في مختلف المحافظات المصرية.

وتشمل هذه الأنشطة عروض مهرجان "أهالينا" و"ليالي صيف بلدنا" في المحافظات الساحلية، بالإضافة إلى أنشطة وقوافل "حياة كريمة"، والمشروع الثقافي في مناطق الإسكان البديلة للعشوائيات، ومشروع "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية. كما تنظم الهيئة أيضًا أنشطة للمكتبات وذوي الهمم، واللقاءات الثقافية، والأمسيات الشعرية، ومناقشات الكتب في نوادي الأدب، ومراكز الموهوبين، وجولات "أتوبيس الفن الجميل"، وورش السينما، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية للأطفال والشباب مثل "مصر تقرأ" و"مصر ترسم" ضمن مبادرة "مصر تبدع" التي أطلقتها وزارة الثقافة. تهدف هذه الفعاليات إلى تحقيق العدالة الثقافية، وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين للاستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية على مدار العام.