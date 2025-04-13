ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 50.944 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 12:30 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50.944 شهيدًا و116.156 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأكدت الصحة في بيان أن مستشفيات قطاع غزة وصل إليها 11 شهيدًا و111 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية، لافتة إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وذكرت الوزارة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء والإصابات، منذ 18 مارس 2025، بلغت 1.574 شهيدًا و4.115 إصابة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، منذ أن استأنفتها قبل 27 يومًا، عقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار.