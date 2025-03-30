جمعية ”نماء الخيرية” الكويتية توزع كسوة العيد على أكثر من ألف طفل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 12:31 مساءً - وزعت جمعية (نماء الخيرية) الكويتية كسوة العيد على أكثر من ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة بالتعاون مع جمعية (وافا) للتنمية وبناء القدرات الفلسطينية.

وقال رئيس قطاع المشاريع والتنمية في (نماء الخيرية) وليد البسام في تصريح صحفي إن مشروع كسوة العيد يأتي ضمن سلسلة المبادرات الإنسانية التي تنفذها الجمعية في القطاع موضحا أن هذا المشروع "يجسد رسالة العطاء التي تساهم في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال الذين يفتقدون أبسط مقومات الحياة الكريمة".

وأضاف البسام أن العيد "ليس مجرد مناسبة بل لحظة فرح يعيشها الأطفال بملابسهم الجديدة ونحن في (نماء) الخيرية نحرص على أن نكون سببا في هذه الفرحة ونسعى جاهدين لتخفيف معاناة أهلنا في غزة بكل وسيلة ممكنة".

ومن جهته أشاد مدير جمعية (وافا) مروان محيسن في تصريح مماثل بالشراكة المثمرة مع (نماء الخيرية) والتي كان لها أثر كبير في تنفيذ هذا المشروع مضيفا أن "هذه الشراكة ليست مجرد تعاون مؤسسي بل هي تجسيد لقيم الأخوة والتكافل إذ عملنا يدا بيد مع (نماء) لإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال في غزة".

وتابع محيسن "رأينا الفرح يشع من عيون الأطفال وهم يستلمون ملابس العيد ورأينا الأمل يتجدد في أرواحهم رغم الألم والمعاناة في غزة" موضحا أن "كل بسمة طفل هي انتصار على الظروف وكل مبادرة خيرية هي شعاع نور في وسط العتمة".