الفصائل الفلسطينية في غزة تطلق صواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 01:28 مساءً - أكدت وسائل إعلام محلية فلسطينية إطلاق صاروخين اثنين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للغلاف.

فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سماع دوي صفارات الإنذار في عدة مستوطنات محاذية لغلاف غزة، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من أماكن سقوط الصواريخ التي اطلقتها الفصائل الفلسطينية.

على جانب اخر، اكدت حركة حماس في بيان لها أن العودة للحرب كان قراراً مُبيَّتاً عند نتنياهو، لإفشال الاتفاق والرضوخ لابتزاز بن غفير، محملة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إفشال الاتفاق، وعلى المجتمع الدولي والوسطاء الضغط لإلزامه بوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات.

اشارت حماس، إلى أن المقاومة تبذل كل ما في وسعها للمحافظة على أسرى الاحتلال أحياء، لكن القصف الصهيوني العشوائي يعرض حياتهم للخطر.

واتهمت نتنياهو بالكذب على أهالي الأسرى، حين يزعم أن الخيار العسكري قادر على إعادتهم أحياءً، مضيفة: كلما جرّب الاحتلال استعادة أسراه بالقوة، عاد بهم قتلى في توابيت.