البرلمان العربي يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي بلدة ”كويا” في سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 12:31 مساءً - أدان البرلمان العربي، قصف كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لبلدة "كويا" غرب درعا في الجمهورية العربية السورية، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، مؤكدا أن استمرار هذه الاعتداءات دون حساب وفي ظل صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على الاستمرار في هذه الانتهاكات والإمعان فيها، وهو ما يمثل تعديا سافرا على السيادة السورية ويقوض أمن واستقرار سوريا والمنطقة.

وطالب البرلمان العربي، في بيان، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي والدول الفاعلة في المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة كيان الاحتلال عليها.

وأكد البرلمان العربي، تضامنه الكامل مع الجمهورية العربية السورية أمام هذه الاعتداءات الهمجية، ودعم حقها في حفظ أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ودعم تطلعات شعبها العزيز في تحقيق الأمن والاستقرار.