النيجر.. مقتل 44 في هجوم على مسجد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 مارس 2025 02:25 مساءً - قُتِل 44 مدنيًا على الأقل وأُصيب 13 آخرين بجروح خطيرة، خلال هجوم على مسجد في جنوب غربي النيجر، أمس الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع في النيجر إن عناصر من تنظيم داعش هجموا على مسجد في أثناء صلاة العصر، ما أسفر عن مقتل 44 شخصًا وإصابة 13 آخرين.

ووقع الهجوم أثناء صلاة العصر في قرية فومبيتا في بلدة كوكورو الريفية، القريبة من منطقة الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، المعروفة بأنها مركز تمرد في غرب إفريقيا مرتبط بتنظيمي القاعدة وداعش.

واتهمت وزارة الدفاع، في بيانٍ صدر في وقت متأخر من أمس الجمعة، تنظيم داعش في الصحراء الكبرى بالمسؤولية عن الهجوم.

وقال البيان إن إرهابيين مدججين بالسلاح حاصروا مسجدًا تجمع فيه الناس للصلاة خلال شهر رمضان، ونفذوا "مذبحة نادرة القسوة".

وأضافت الوزارة أن المهاجمين أشعلوا النار بعد ذلك في سوق ومنازل قبل أن ينسحبوا.

وذكرت القوات المنتشرة في موقع الحادث أن عدد القتلى بلغ 44 مدنيًا، بالإضافة إلى 13 مصابًا بجروح بالغة، وأُعلن الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

بدأت أعمال التمرد في منطقة الساحل في غرب إفريقيا عندما استولى متشددون على أراضٍ في شمال مالي بعد تمرد الطوارق في 2012.

ومنذ ذلك الحين امتد إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين، وفي الآونة الأخيرة إلى شمال الدول الساحلية في غرب إفريقيا مثل توجو وغانا.