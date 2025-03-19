الكويت: غارات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية انتهاك صارخ للقانون الدولي والميثاق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 05:25 مساءً - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت الشديدة للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أخيراً على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت «الخارجية» في بيان لها اليوم الأربعاء، التأكيد على موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها مع التشديد على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات السافرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تشكل تهديدا لأمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها.