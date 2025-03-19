الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة اغتيال رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 05:25 مساءً - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لمحاولة اغتيال رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان «إذ تُجدّد الوزارة موقف دولة الكويت الثابت في رفض جميع أشكال العنف والإرهاب، فإنها تؤكد وقوفها الكامل إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها. كما تتقدم بخالص تعازيها إلى حكومة الصومال وشعبها، معبرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين».