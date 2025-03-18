منسق أممي: هجمات غزة ”غير مقبولة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 11:23 صباحاً - حثّ مهند هادي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، على إعادة فرض وقف إطلاق النار في غزة على الفور، بعد أن قصفت الغارات الجوية الإسرائيلية القطاع اليوم الثلاثاء؛ مما هدد بانهيار الهدنة المستمرة منذ شهرين بشكل كامل.

وقال "هادي" في بيان: "شهد قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى موجات من الغارات الجوية.. وهذا أمر غير مقبول، ويجب إعادة فرض وقف إطلاق النار فورًا"، حسب وكالة "رويترز".

واستأنفت إسرائيل، فجر الثلاثاء، الحرب على قطاع غزة، بزعم رفض حركة "حماس" مقترحات أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح محتجزيها من غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر صحية، بسقوط مئات الشهداء والمصابين، بينهم أطفال ونساء ومسنون.