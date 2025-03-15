خبراء كنديون : خطة إعادة إعمار غزة رؤية عربية تكتسب زخماً عالمياً

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 مارس 2025 12:31 مساءً - أشاد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين الكنديين بتقرير صحيفة "واشنطن بوست" الخاص بخطة إعادة إعمار غزة التي طرحتها مصر في القمة العربية الأخيرة.

وقال البرلماني الكندي من أصل مصري شريف سبعاوي، إن تقرير "واشنطن بوست" يعكس الاعتراف الدولي بأهمية هذه المبادرة، لافتا إلى أن هذه المبادرة، بدعمها المالي الضخم البالغ 53 مليار دولار، تمثل نموذجًا استراتيجيًا لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأضاف سبعاوي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الخطة العربية، التي حظيت بدعم عربي وإسلامي وأوروبي، خطوة عملية وعقلانية نحو إعادة إعمار غزة.. موضحا أن الخطة، التي تنقسم إلى ثلاث مراحل زمنية محددة، تظهر التزامًا جادًا بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع غزة.

وأكد أن إشادة "واشنطن بوست" بالخطة كخيار واقعي وقابل للتنفيذ يعزز من مصداقيتها ويدعو الولايات المتحدة وإسرائيل إلى التعامل معها بجدية.

وأوضح أن رفض المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول العربية ومعظم دول العالم، لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين وتحويل غزة إلى "ريفييرا فاخرة"، يؤكد على أهمية الخطة العربية كبديل يحترم حقوق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.

وأشار سبعاوي إلى أن تقرير الصحيفة الأمريكية يظهر تقديرًا عالميًا للخطة العربية كحل عملي وعقلاني لإعادة إعمار غزة، مما يستدعي من جميع الأطراف المعنية النظر فيها بجدية والعمل على تنفيذها لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما يرى نائب رئيس الهيئة الكندية للتراث الدكتور هاني شنودة، أن تقرير "واشنطن بوست" يقدم رؤية موضوعية ومتوازنة للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مما يعكس إدراكًا عميقًا لأهميتها السياسية والإنسانية.

وقال إن تسليط الضوء على إشادة "واشنطن بوست" للخطة يعزز من مكانتها كخيار واقعي لإعادة الإعمار، خاصة في ظل التعقيدات السياسية التي تواجه المنطقة.

وأوضح شنودة أن التقرير تميز بتقديم تحليل دقيق لمراحل الخطة، موضحًا مدى شموليتها من الإغاثة العاجلة إلى التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن إبراز الرفض الدولي لمقترحات غير واقعية بشأن غزة يعكس التوجه العام نحو إيجاد حلول عملية تحترم حقوق الفلسطينيين.. مؤكدا أن هذا الطرح الصحفي يعزز الحوار البناء حول مستقبل القطاع ويشجع المجتمع الدولي على دعم المبادرة.

ومن جانبه.. قال الإعلامي الكندي المصري سعيد هنري، إن تقرير "واشنطن بوست" يعكس فهمًا عميقًا لأهمية الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، حيث يبرز تفاصيلها بوضوح ويُظهر مدى واقعيتها وعمقها الاستراتيجي.

وأضاف هنري - في تصريحات لـ "أ ش أ" - أن التغطية الإعلامية المتوازنة التي قدمتها الصحيفة تُسلط الضوء على دعم واسع من قبل دول عربية وإسلامية وأوروبية، مما يعزز مصداقية الخطة كحل عملي ومستدام.

وأشار إلى أن ما يميز المقال هو تسليطه الضوء على البعد الإنساني للخطة، وخاصة توفير مساكن وإعادة بناء البنية التحتية بالقطاع، مما يثبت أنها ليست مجرد مقترح سياسي بل رؤية متكاملة للتنمية.. مشددا على أن هذا الطرح الإعلامي يعزز مناقشة جادة حول مستقبل غزة ويحفز الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار بشكل فعال.