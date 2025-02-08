البرهان يوجه رسائل حاسمة لـ تقدم وحزب البشير

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 فبراير 2025 05:29 مساءً - وجه رئيس المجلس الانتقالي السوداني وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رسائل حاسمة لتنسيقية تقدم وحزب المؤتمر الوطني المنحل "حزب البشير".

وأكد رئيس المجلس السيادي السوداني موجها حديثه إلى "تقدم" أن "مساندتكم للدعم السريع تجعلكما سواء بالنسبة لنا"، مضيفا أنه: "لا مكان لكم ما لم تتوقفوا عن دعم التمرد".

وقال البرهان لحزب البشير "لا فرصة لكم في العملية السياسية أو الحكم مجددا".

وأشار الفريق البرهان إلى أنه لا وقف لإطلاق النار في ظل استمرار حصار مدينة الفاشر.

وأوضح أن السودان مقبل على تشكيل حكومة تكنوقراط والتوافق على رئيس وزراء مدني.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، التي اندلعت منتصف أبريل 2023 وتسببت في أزمة إنسانية مروعة اضطر الشعب السوداني إلى اللجوء إلى دول الجوار هربا من الدمار والمجاعة والأزمات التي طالت البلاد.