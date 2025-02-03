اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تنعقد في دورتها العادية بالكويت غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 11:26 مساءً - ​​​​​​تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان العربية، أعمال دورتها العادية (55) بدولة الكويت.



وتنعقد أعمال الدورة برئاسة السفير طلال خالد المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، بأنه على الرغم من التقدم المحرز والترحيب المصاحب لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تظل آثار العدوان بما شملته من جرائم وانتهاكات جسيمة وغير مسبوقة في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل القوة القائمة بالاحتلال يظل في مقدمة أولويات اللجنة، بما يشمل واستمرار احتجاز جثامين الشهداء من قبل القوة القائمة بالاحتلال.

وتنظر اللجنة في "دور المؤسسات والآليات العربية المختصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في تعزيز وحماية حقوق المواطنين الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة"، بناء على مقترح من جمهورية السودان