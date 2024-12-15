المبعوث الأممي: نأمل رفع العقوبات عن سوريا لبدء عملية التعافي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - قال جير بيدرسون، المبعوث الأممي إلى سوريا، إنه يجب إطلاق عملية شاملة تضم جميع السوريين، آملًا رفع العقوبات عن سوريا من أجل بدء عملية التعافي.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي من دمشق: "يجب تحقيق العدالة والمساءلة، وأن يكون هناك نظام قضائي عادل"، لافتًا إلى أنهم يعملون مع كل أطياف الشعب السوري ويتطلعون لعملية الانتقال السياسي.

ووصل "بيدرسون" إلى دمشق اليوم، في أول زيارة له بعد سقوط نظام الأسد.

وفي 8 ديسمبر الجاري، تم إخلاء مطار دمشق الدولي من كل الموظفين، وتوقفت جميع الرحلات والعمليات التشغيلية به.