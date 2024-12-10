نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعشاب تخفض الحرارة للكبار في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

أسباب ارتفاع الحرارة لدى الكبار



يُعتبر ارتفاع درجة حرارة الجسم عرضًا شائعًا يُعبر عن العديد من الحالات الصحية، ويُعرّف بأنه الزيادة في درجة الحرارة لتتجاوز 38 درجة مئوية،يمكن أن يكون هذا العرض ناتجًا عن مجموعة متنوعة من الأسباب، ومن أبرزها

التهابات المجاري البولية تُعتبر هذه الالتهابات من الأسباب الشائعة التي قد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم لدى الكبار، وغالبًا ما تصاحبها أعراض إضافية مثل الحرقان أثناء التبول. التهابات الأذن تحدث غالبًا نتيجة العدوى البكتيرية أو الفيروسية، وتسبب ارتفاعًا في درجة الحرارة، بالإضافة إلى ألم الأذن. التهابات اللثة قد تؤدي التهابات اللثة إلى ظهور حمى وارتفاع في درجة الحرارة نتيجة انتشار العدوى في الفم. التلوث والتهاب الجروح عندما تكون الجروح ملوثة أو مصابة بعدوى، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة في درجة الحرارة. الإنفلونزا تُعتبر الإنفلونزا من أكثر الأسباب شيوعًا لارتفاع الحرارة، حيث تشمل أعراضًا أخرى مثل التعب، الصداع، وآلام العضلات. التهابات الأسنان واللوزتين يمكن أن يكون التهاب اللوزتين أو عدوى الأسنان سببًا في ارتفاع حرارة الجسم. الدورة الشهرية قد تتسبب في ارتفاع طفيف في درجة الحرارة لدى بعض النساء، خاصة خلال فترة الإباضة. اضطرابات الغدة الدرقية تؤدي اضطرابات الغدة الدرقية مثل فرط نشاطها إلى زيادة معدل الأيض، مما يسهم في ارتفاع درجة حرارة الجسم. أمراض الجهاز الهضمي بعض الالتهابات أو العدوى في المعدة والأمعاء، مثل النزلات المعوية، قد تؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة. الحمى الشديدة يمكن أن تُسبب بعض الحالات الطبية الخطيرة، مثل التسمم الدموي أو الالتهاب الرئوي، حمى شديدة تستدعي الحصول على العناية الطبية العاجلة.

أعشاب فعّالة لخفض الحرارة لدى الكبار



تتوفر بعض الأعشاب والوصفات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في خفض درجة الحرارة بطريقة طبيعية وآمنة،ومن بين هذه الأعشاب

قشر البرتقال تحتوي مكوناته على عناصر تساعد في تخفيض الحرارة،يمكن تحضير مغلي قشر البرتقال مع الماء وتحليته بقليل من السكر، ثم تناوله ثلاث مرات يوميًا، مع ضرورة الحذر إذا كان الشخص يعاني من مرض السكري. البقدونس يُعتبر من أفضل العلاجات الطبيعية لخفض الحرارة، ويمكن تناوله سادة أو كجزء من سلطات الخضروات. الخيار نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، يساعد الخيار في ترطيب الجسم وتخفيض الحرارة،يُوصى بتناوله عدة مرات في اليوم. الزنجبيل يتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، ويعمل على خفض درجة الحرارة من خلال تحفيز التعرق،يمكن تناول مشروب الزنجبيل المغلي مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا. العدس الأصفر والبصل الأحمر يُعد حساء العدس مع البصل الأحمر من الأطعمة الغنية والمفيدة لخفض الحرارة. الحليب والكركم يحتوي مزيج الحليب مع الكركم على خصائص مضادة للالتهابات، مما يعزز جهاز المناعة ويساعد في محاربة العدوى، وبالتالي يُساعد في خفض الحمى. النعناع يمتاز بخصائصه المهدئة والمضادة للفيروسات،يمكن تحضيره بواسطة نقع النعناع في الماء المغلي ثم تحليته بالعسل أو السكر، وتناوله ثلاث مرات يوميًا. الخل الأبيض يُعتبر من الوسائل الفعّالة لخفض الحرارة، ويمكن استخدامه كمادات تُطبق على مناطق الجسم المختلفة مثل الجبين والظهر والبطن.

طرق منزلية لخفض درجة الحرارة لدى الكبار



إلى جانب استخدام الأعشاب، توجد العديد من الطرق المنزلية التي يُمكن اتباعها لخفض درجة الحرارة لدى الكبار، ومنها

تناول الخضروات والفاكهة يعزز تناول الأطعمة الغنية بالماء والفيتامينات مثل الخيار والبطيخ من ترطيب الجسم وخفض الحرارة. شرب السوائل الباردة تناول السوائل الباردة بشكل متكرر يُساعد في خفض الحرارة،كما يُمكن تناول مكعبات الثلج لزيادة التبريد. عمل كمادات يُمكن استخدام منشفة مبللة بالماء بدرجة حرارة الغرفة وتطبيقها على الجبين، الساقين، اليدين، والبطن،ينبغي الحذر من استخدام الماء البارد أو الثلج المباشر على الجلد. الاستحمام بالماء الفاتر يُنصح بالجلوس في ماء بدرجة حرارة معتدلة لتبريد الجسم تدريجيًا، مع تجنب التعرض للهواء البارد بعد الاستحمام لتفادي الشعور بالبرد المفاجئ. تناول أقراص البنادول يُمكن تناول أقراص البنادول كوسيلة مؤقتة لخفض الحرارة حتى ة الطبيب. تحفيز التعرق يُستحسن تدفئة الجسم قليلاً لتحفيز الغدد على التعرق، حيث يساعد التعرق في تبريد الجسم.

حلول سريعة لخفض الحرارة لدى الكبار



عند البحث عن حلول سريعة لخفض درجة الحرارة، يُمكن الاعتماد على بعض العلاجات المنزلية الفعّالة، ومنها

خل التفاح يُعتبر محتوى خل التفاح من العلاجات الطبيعية الفعّالة في خفض درجة الحرارة،يُمكن تطبيق كمادات مبللة بخل التفاح على الجبين والبطن لتبريد الجسم بسرعة. الريحان يحتوي الريحان على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات،يمكن تناول مشروب الريحان المغلي مع الزنجبيل والعسل ثلاث مرات يوميًا. الزبيب يمكن نقع الزبيب في الماء حتى يصبح لينًا ثم تناوله مرتين يوميًا لخفض الحرارة بشكل طبيعي. عشبة خشب الصندل تُساعد في تبريد الجسم بشكل فعّال،يُمكن صنع عجينة من مسحوق خشب الصندل والماء وتطبيقها على الجبين لخفض درجة الحرارة. الكاموميل والزعتر يُساعد تناول مشروب الكاموميل مع الزعتر وإضافة الزنجبيل له في زيادة فعاليته ضد الحمى.

نصائح إضافية لخفض الحرارة

