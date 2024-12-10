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أعلام ودول تقع في أمريكا الجنوبية



تُعتبر قارة أمريكا الجنوبية واحدة من القارات السبع الكبرى في العالم، وتضم 12 دولة رئيسية بالإضافة إلى ثلاثة أقاليم،تتميز كل دولة في هذه القارة بعلمها الخاص الذي يعكس تراثها الثقافي وهويتها الوطنية، فضلاً عن وجود عاصمة تعكس مركزها الإداري والاقتصادي،يهدف هذا البحث إلى استعراض أهم الدول في قارة أمريكا الجنوبية وأعلامها مع تقديم معلومات شاملة عنها.

1،الأرجنتين



الأرجنتين هي واحدة من أبرز دول أمريكا الجنوبية، ويعود اسمها إلى الفضة، حيث كانت تُعرف بـ”الأرض الفضية”،تقع عاصمتها في بوينس أيرس، التي تُعتبر من أكبر مدن القارة وأكثرها تأثيرًا،

العلم يتكون علم الأرجنتين من ثلاثة خطوط أفقية بالألوان الأزرق الفاتح والأبيض، ويتوسطه شعار الشمس، الذي يُرمز إلى الاستقلال والحرية.

المساحة تبلغ مساحة الأرجنتين حوالي 2,780,400 كيلومتر مربع، مما يجعلها ثاني أكبر دولة في أمريكا الجنوبية.

السكان يبلغ عدد سكانها حوالي 44 مليون نسمة.

2،البرازيل



تُعتبر البرازيل أكبر دولة في أمريكا الجنوبية من حيث المساحة وعدد السكان، وقد سُميت على اسم “خشب البرازيل”، وهو نوع من الخشب الذي كان يُستخرج من البلاد،عاصمتها هي برازيليا،

العلم يتميز علم البرازيل بمستطيل أخضر يتوسطه معين أصفر، وبداخلها دائرة زرقاء تحتوي على عبارة “النظام والتقدم” باللغة البرتغالية، وحولها 27 نجمة.

المساحة تُعتبر البرازيل خامس أكبر دولة في العالم بمساحة تبلغ 8,515,770 كيلومتر مربع.

السكان يصل عدد سكان البرازيل إلى حوالي 210 ملايين نسمة، مما يجعلها أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة.

3،الإكوادور



الإكوادور سُميت بهذا الاسم نظرًا لموقعها على خط الاستواء (الإكوادور بالإسبانية تعني الاستواء)، وعاصمتها كيتو، التي تُعتبر مدينة تاريخية تحتوي على العديد من المعالم الاستعمارية،

العلم يحتوي علم الإكوادور على ثلاثة ألوان أفقية الأصفر في الأعلى، الأزرق في الوسط، والأحمر في الأسفل، حيث يمثل اللون الأصفر الثروات الطبيعية، والأزرق يمثل السماء والمحيط، والأحمر يمثل دماء الذين ناضلوا من أجل الحرية.

المساحة تبلغ مساحة الإكوادور 283,561 كيلومتر مربع.

السكان يُقدّر عدد سكانها بحوالي 17 مليون نسمة.

4،البيرو



البيرو، التي كانت مركزًا لحضارة الإنكا العظيمة، تُعتبر دولة تاريخية وثقافية في أمريكا الجنوبية، وعاصمتها ليما، التي تُعتبر من أهم المدن التاريخية والسياحية في القارة،

العلم يتكون علم البيرو من شريطين أحمرين على الجانبين، وشريط أبيض في المنتصف، حيث يرمز اللون الأحمر إلى دماء الشهداء الذين ناضلوا من أجل الاستقلال، بينما يمثل الأبيض السلام والنقاء.

المساحة تبلغ مساحة البيرو حوالي 1,285,216 كيلومتر مربع.

السكان يبلغ عدد سكانها حوالي 32 مليون نسمة.

5،تشيلي



تُعتبر تشيلي دولة ساحلية تمتد على طول الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، وهي واحدة من أطول دول العالم من حيث الطول الجغرافي،عاصمتها سانتياغو، التي تمثل المركز الاقتصادي والثقافي في البلاد.

العلم يتكون علم تشيلي من شريطين أفقيين الأحمر في الأسفل، والأبيض في الأعلى، مع مربع أزرق يحتوي على نجمة بيضاء في الركن العلوي الأيسر.

المساحة تبلغ مساحة تشيلي حوالي 756,102 كيلومتر مربع.

السكان يبلغ عدد سكانها حوالي 18 مليون نسمة.

6،سورينام



سورينام هي أصغر دولة في أمريكا الجنوبية من حيث عدد السكان والمساحة، وتقع على الساحل الشمالي للقارة،عاصمتها باراماريبو،

العلم يتألف العلم من أربعة ألوان الأخضر، الأحمر، الأبيض، والأصفر، مع وجود نجمة صفراء في الوسط، التي ترمز إلى الوحدة والتقدم.

المساحة تبلغ مساحة سورينام 163,820 كيلومتر مربع.

السكان يبلغ عدد سكانها حوالي 586,000 نسمة.

7،غيانا



تقع غيانا في شمال شرق القارة، وتطل على المحيط الأطلسي،عاصمتها جورج تاون.

العلم يتكون من خمسة ألوان الأخضر الذي يرمز للأرض، الأبيض الذي يمثل المياه، الأحمر الذي يرمز إلى الطاقة، الأصفر الذي يمثل الموارد الطبيعية، والأسود الذي يمثل المثابرة.

المساحة تبلغ مساحة غيانا حوالي 214,969 كيلومتر مربع.

السكان يبلغ عدد سكانها حوالي 735,000 نسمة.

8،فنزويلا



فنزويلا تُعتبر من الدول الغنية بالنفط والموارد الطبيعية، وعاصمتها كاراكاس.

العلم يتألف علم فنزويلا من ثلاثة ألوان أفقية الأصفر، الأزرق، والأحمر،يحتوي العلم أيضًا على قوس من ثماني نجوم يمثل الأقاليم الثمانية التي كانت موجودة عند استقلال البلاد.

المساحة تبلغ مساحة فنزويلا حوالي 912,050 كيلومتر مربع.

السكان يبلغ عدد سكان فنزويلا حوالي 32 مليون نسمة.

9،بوليفيا



تُعتبر بوليفيا دولة ذات تراث ثقافي متنوع، تقع في وسط القارة مما يجعلها دولة غير ساحلية،عاصمتها الإدارية سوكري، بينما العاصمة التنفيذية هي لاباز.

العلم يتألف العلم من ثلاثة ألوان أفقية الأحمر في الأعلى، والأصفر في الوسط، والأخضر في الأسفل،يُضاف إلى العلم شعار الدولة في الوسط.

المساحة تبلغ مساحة بوليفيا حوالي 1,098,581 كيلومتر مربع.

السكان يبلغ عدد سكان بوليفيا حوالي 11 مليون نسمة.

10،الباراغواي



الباراغواي هي دولة غير ساحلية تقع في الجزء الجنوبي من القارة، وعاصمتها أسونسيون.

العلم يتكون من ثلاثة ألوان أفقية الأحمر في الأعلى، الأبيض في الوسط، والأزرق في الأسفل، ويحتوي في الوسط على شعار الدولة.

المساحة تبلغ مساحة الباراغواي حوالي 406,752 كيلومتر مربع.

السكان يبلغ عدد سكان الباراغواي حوالي 7 ملايين نسمة.

11،الأوروغواي



الأوروغواي تُعتبر دولة ساحلية تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من أمريكا الجنوبية، وعاصمتها مونتيفيديو.

العلم يتألف العلم من تسعة خطوط أفقية بيضاء وزرقاء، مع شمس في الزاوية العلوية اليسرى ترمز إلى الحرية.

المساحة تبلغ مساحة الأوروغواي حوالي 176,215 كيلومتر مربع.

السكان يبلغ عدد سكان الأوروغواي حوالي 3.5 مليون نسمة.

12،كولومبيا



تبرز كولومبيا بين البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مما يجعلها دولة استراتيجية في القارة، وعاصمتها بوغوتا.

العلم يتكون علم كولومبيا من ثلاثة ألوان الأصفر في الأعلى، الأزرق في الوسط، والأحمر في الأسفل، حيث يمثل كل لون جزءًا من تاريخ البلاد.

المساحة تبلغ مساحة كولومبيا حوالي 1,138,910 كيلومتر مربع.

السكان يبلغ عدد سكان كولومبيا حوالي 48 مليون نسمة.

معلومات عامة عن أمريكا الجنوبية



تُعتبر أمريكا الجنوبية رابع أكبر قارة في العالم، حيث تبلغ مساحتها حوالي 17.84 مليون كيلومتر مربع،كما يُقدر عدد سكانها بأكثر من 430 مليون نسمة،تعتبر الإسبانية اللغة الأكثر انتشارًا في القارة، على الرغم من أن هناك دولًا تتحدث البرتغالية، بالإضافة إلى لغات محلية مثل الكتشوا والأيمارا.