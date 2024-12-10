نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعراض القلب عند الأطفال في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

تشكل أمراض القلب عند الأطفال تحدياً كبيراً للآباء والأمهات، حيث يتطلب الأمر انتباهاً خاصاً للكشف المبكر والتعامل الفعال مع الأعراض،تجدر الإشارة إلى أن أعراض أمراض القلب تتفاوت بناءً على نوع المرض وشدته، وتنقسم إلى فئتين رئيسيتين الأمراض منخفضة الخطورة والأمراض شديدة الخطورة.

أعراض مرض القلب عند الأطفال منخفضة الخطورة



قد يتأخر تشخيص بعض عيوب القلب الخلقية منخفضة الخطورة لدى الأطفال بسبب عدم ظهور الأعراض بشكل واضح منذ الولادة،في حالات معينة، قد لا تُكتشف هذه العيوب إلا مع تقدم الطفل في العمر عندما يصبح أكثر نشاطاً، وغالباً ما تظهر الأعراض أثناء أداء الطفل لمجهود بدني خفيف مثل المشي أو ممارسة الرياضة.

الأعراض الشائعة لمرض القلب منخفض الخطورة



ضيق التنفس أثناء ممارسة النشاط البدني يعاني الطفل من ضيق في التنفس عند القيام بأي نشاط رياضي حتى لو كان بسيطاً. الشعور بالتعب بسهولة يعاني الطفل من تعب سريع حتى عند القيام بأنشطة بسيطة مثل المشي أو اللعب. انتفاخ وتورم الأطراف قد تلاحظ تورم اليدين والقدمين أو الأرجل. فقدان الوعي في بعض الحالات، قد يصاب الطفل بالإغماء عند ممارسة نشاط بدني مكثف.

أعراض مرض القلب عند الأطفال شديدة الخطورة



تظهر أمراض القلب شديدة الخطورة عادةً بشكل واضح فور ولادة الطفل أو خلال الأشهر الأولى من حياته،تمثل هذه الأعراض حالة طبية تتطلب تدخلاً سريعاً، نظراً لأثرها الكبير على صحة القلب ووظائفه.

الأعراض الشائعة لمرض القلب شديد الخطورة



تغير لون الجلد إلى الأزرق أو الشحوب يظهر هذا العرض بوضوح عندما يبكي الطفل أو أثناء الراحة، مما يشير إلى نقص الأكسجين في الدم. التعرق أثناء الرضاعة يواجه الطفل صعوبة في التنفس خلال الرضاعة مع زيادة في التعرق. التنفس السريع والصعب يصبح تنفس الطفل سريعاً وغير منتظم، مما يمنعه من الحصول على الكمية الكافية من الأكسجين. بطء النمو وصعوبة اكتساب الوزن يعاني الأطفال المصابون بأمراض القلب الشديدة غالباً من مشاكل في النمو وزيادة الوزن. التعب المستمر يشعر الطفل بالإرهاق بشكل سريع حتى عند بذل مجهود ضئيل. انتفاخ الأرجل والبطن قد يحدث تورم في الأرجل أو البطن، وأحياناً تحت العينين. حدوث تشنجات أو فقدان الوعي في الحالات الأكثر شدة، قد تحدث تشنجات أو فقدان الوعي نتيجة لنقص الأكسجين أثناء النشاط البدني.

كيف يقوم القلب بعمله



يعتبر القلب عضواً عضلياً يعمل كمضخة لضخ الدم إلى كافة أنحاء الجسم،تتمثل وظيفته الرئيسية في توفير الأكسجين والمواد الغذائية إلى الأنسجة وإزالة الفضلات،يتكون القلب من أربع حجرات، تنقسم إلى اثنتين على اليمين واثنتين على اليسار، حيث تؤدي كل منهما دوراً محدداً في دورة الدم.

الجانب الأيمن من القلب يقوم بضخ الدم غير المؤكسج إلى الرئتين عبر الشرايين الرئوية. الجانب الأيسر من القلب يضخ الدم المؤكسج القادم من الرئتين إلى الجسم عبر الشريان الأبهري.

ما هي أمراض القلب الخلقية عند الأطفال



تُعرّف أمراض القلب الخلقية بأنها تشوهات أو عيوب في القلب تحدث أثناء وتكوين الجنين، وقد تؤثر هذه العيوب بشكل كبير على وظائف القلب،تتفاوت هذه العيوب في شدتها، ومن أبرزها

عيب الحاجز البطيني يتمثل في وجود ثقب في الجدار الفاصل بين البطينين. تضييق الصمام الأبهري ما يؤدي إلى صعوبة في ضخ الدم من القلب إلى الجسم. تضييق الشريان الأبهري يحدث ضيق في الشريان الذي ينقل الدم من القلب إلى باقي الجسم. القناة الشريانية السالكة تحدث عندما لا تنغلق القناة الشريانية بعد الولادة، مما يسمح بتدفق الدم بين الشريان الرئوي والشريان الأبهري. شذوذ إبشتاين هو عيب نادر يؤثر على الصمام ثلاثي الشرفات. متلازمة القلب الأيسر ناقص التنسج حالة نادرة يكون فيها الجزء الأيسر من القلب غير مكتمل النمو. رباعية فالو تشمل مجموعة من العيوب، ومنها تضيق الصمام الرئوي وعيب الحاجز البطيني. تضخم البطين الأيمن مما يؤدي إلى ضعف قدرة القلب على ضخ الدم بفعالية.

أعراض بعض العيوب الخلقية



1،أعراض عيب الحاجز البطيني



يعُد عيب الحاجز البطيني من العيوب الخلقية الشائعة، وقد لا تظهر على الطفل أي أعراض إذا كان الثقب صغيراً،ومع ذلك، إذا كان الثقب كبيراً، قد يعاني الطفل من أعراض فشل القلب مثل

صعوبة في اكتساب الوزن.

التعرق الشديد وصعوبة التنفس أثناء الرضاعة.

شحوب الوجه والتهابات متكررة في الجهاز التنفسي.

2،أعراض تضييق الأبهر



تظهر أعراض تضييق الأبهر عادةً في الأيام الأولى من حياة الطفل، ومع زيادة ضيق الشريان الأورطي، تتفاقم الأعراض لتشمل

التعرق المفرط.

ضعف نبض الشريان الفخذي.

بطء النمو ولون الجلد الشاحب أو الرمادي.

ارتفاع ضغط الدم، والدوخة، وفقدان الوعي في مراحل لاحقة.

3،أعراض رباعية فالو



تختلف أعراض رباعية فالو حسب درجة انسداد تدفق الدم إلى الرئتين، وقد تشمل

الزرقة تحول لون الجلد إلى الأزرق بسبب نقص الأكسجين.

صعوبة التنفس خاصة أثناء الرضاعة أو البكاء.

التعب السريع حتى مع بذل مجهود بسيط.

تضخم الأصابع وتغير شكلها.

توقف النمو وصعوبة زيادة الوزن.

أمراض القلب المكتسبة عند الأطفال



إلى جانب العيوب الخلقية، توجد أمراض قلبية قد تُكتسب في مراحل متقدمة من حياة الطفل، ومن أبرز هذه الأمراض

مرض كاواساكي والذي يُسبب التهاباً في الأوعية الدموية وقد يؤدي إلى تلف الشرايين التاجية التي تغذي القلب. مرض القلب الروماتيزمي يحدث نتيجة لمضاعفات الحمى الروماتيزمية وقد يؤدي إلى تلف صمامات القلب. التهاب عضلة القلب يحدث نتيجة لأمراض مناعية أو عدوى فيروسية. التهاب التامور والشغاف وهي حالات تؤدي إلى التهاب الأغشية المحيطة بالقلب.

أسباب أمراض القلب عند الأطفال وكيفية الوقاية منها



تُعتبر عيوب القلب عادةً نتيجة لتطورات تحدث خلال الأسابيع الأولى من الحمل، وهناك عدة عوامل تساهم في حدوث هذه العيوب

الوراثة تلعب الجينات دوراً كبيراً في انتقال أمراض القلب عبر الأجيال. تناول الأدوية دون استشارة الطبيب قد تؤدي بعض الأدوية إلى تأثيرات سلبية على تطور الجنين. التعرض للمواد الضارة مثل استنشاق المواد الكيميائية أو التدخين خلال فترة الحمل. إصابة الأم بأمراض مزمنة مثل السكري، مما يزيد من احتمالية حدوث عيوب في القلب. عدم تناول الفيتامينات الضرورية من المهم تناول حمض الفوليك والفيتامينات المهمة قبل وخلال الحمل.

الوقاية



لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عند الأطفال، يُنصح باتباع النصائح التالية