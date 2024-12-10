نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل حبوب لهشاشة العظام في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

تعد هشاشة العظام من الحالات الصحية الشائعة التي تؤثر سلبياً على جودة الحياة، كما تؤدي إلى زيادة خطر الكسور، خصوصاً بين كبار السن،تعتبر الفوسفونات الثنائية الخيار الأمثل لمكافحة مرض هشاشة العظام، حيث تمثل مجموعة من الأدوية التي تساهم في زيادة كثافة العظام وتقليل مخاطر الكسور،في هذا البحث، سنستعرض الأنواع الشائعة من الأدوية المستخدمة في علاج هشاشة العظام، وكذلك أعراض المرض، وأسباب الإصابة به، بالإضافة إلى العلاجات الغذائية التي تدعم صحة العظام.

أنواع الأدوية لعلاج هشاشة العظام

أنواع الأدوية لعلاج هشاشة العظام

الفوسفونات الثنائية

الفوسفونات الثنائية

تشمل الفوسفونات الثنائية مجموعة من الأدوية الفعالة في علاج هشاشة العظام، ومن أبرزها

اليندرونيت (Elindroneet)

حمض الزوليدرونيك (Zolidronik)

أكتونيل (Aktonnil)

اليندرو (Elindro)

أوستيف (Osteve)

اكلاستا (Eklasta)

أوستيو ميفا (Osteomeva)

الكويل (Kwell)

ايليميت (ELiMITE)

بالإضافة إلى استخدام بعض الكريمات والمراهم مثل

Benzal lotion

Kwell cream

Lyclear

Moureau

حقنة بروليا

حقنة بروليا

تعتبر حقنة بروليا أيضًا من الخيارات الفعالة لعلاج هشاشة العظام،تعطى عادةً لمرة واحدة في السنة، وتساعد في تقوية العظام وتقليل خطر الكسور.

ما هي هشاشة العظام

ما هي هشاشة العظام

التعريف

التعريف

هشاشة العظام هي حالة مرضية تؤدي إلى ترقق العظام، مما يجعلها هشة وضعيفة وبالتالي أكثر عرضة للكسر،يمكن أن تحدث الكسور نتيجة لأبسط الحوادث أو حتى بدون سبب واضح.

الأعراض

الأعراض

غالبًا ما لا تظهر أعراض مرض هشاشة العظام، ولذلك يُطلق عليه “المرض الصامت”،ومع ذلك، قد تشمل الأعراض المؤشرات التالية

انخفاض الطول قد يلاحظ الشخص انخفاضًا في طوله بمقدار بوصة أو أكثر.

الكسور المتكررة قد تحدث كسور في العظام بسهولة، خاصةً في المعصم، العمود الفقري، وعظام الفخذ.

ألم أسفل الظهر شعور بألم في أسفل الظهر يمكن أن يكون نتيجة لكسور في الفقرات.

اعوجاج الجذع قد يؤدي نقص كثافة العظام إلى انحناء أو اعوجاج الجذع.

أسباب الإصابة بهشاشة العظام

أسباب الإصابة بهشاشة العظام

تتعدد الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام، ومن أبرزها

انخفاض مستوى الكالسيوم

انخفاض مستوى الكالسيوم

يُعتبر الكالسيوم عنصرًا أساسيًا لبنية عظام قوية،عند انخفاض مستواه في الجسم، تتأثر كثافة العظام، مما يزيد من خطر الكسور،لذا من المهم تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د لدعم صحة العظام.

اضطرابات الأكل

اضطرابات الأكل

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الشهية، سواء كان لديهم شهية مفتوحة أو انعدام للرغبة في تناول الطعام، يكونون أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

استخدام العقاقير

استخدام العقاقير

تناول بعض الأدوية، مثل الكورتيكوستيرويد، لفترات طويلة يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام،يجب استشارة الطبيب إذا كنت تتناول أي من هذه الأدوية.

تذبذب مستوى الهرمونات

تذبذب مستوى الهرمونات

يمكن أن يؤثر تذبذب مستوى الهرمونات، وخاصة هرمون الغدة الدرقية، على صحة العظام،يجب متابعة مستوى الهرمونات بدقة لتجنب مشكلات هشاشة العظام.

الوصول إلى سن اليأس

الوصول إلى سن اليأس

تشهد النساء خلال مرحلة انقطاع الطمث انخفاضاً في مستوى هرمون الأستروجين، الذي يلعب دوراً حيوياً في حماية العظام،هذا الانخفاض يجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

الأطعمة التي تساعد على تقوية العظام

الأطعمة التي تساعد على تقوية العظام

تلعب التغذية السليمة دورًا مهمًا في تعزيز صحة العظام، ومن الأطعمة التي تُعتبر مفيدة في هذا السياق

منتجات الألبان

منتجات الألبان

تُعتبر الألبان ومشتقتها مثل الزبادي والجبن من أهم مصادر الكالسيوم وفيتامين د، اللذين يساهمان في بناء عظام قوية.

التوفو

التوفو

يحتوي التوفو على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، مما يجعله خياراً مثالياً لدعم صحة العظام.

البيض

البيض

البيض غني بفيتامين د، الذي يساعد الجسم في امتصاص الكالسيوم، مما يساهم في تقوية العظام.

المكسرات

المكسرات

تُعتبر المكسرات مصادر جيدة للأحماض الدهنية مثل أوميجا 3، التي تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز صحة العظام.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السردين والأنشوجة على أحماض دهنية صحية، بالإضافة إلى نسبة عالية من الكالسيوم.

التوت والكرز

التوت والكرز

تحتوي فواكه مثل التوت والكرز على مضادات أكسدة تعمل على خفض الالتهابات، مما يساعد في الحفاظ على صحة العظام.

الكركم

الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مادة مضادة للأكسدة تُستخدم في العديد من الأطباق، ويمكن أن تساعد في تعزيز صحة العظام.

البصل والثوم

البصل والثوم

يحتوي البصل على الكيرسيتين، وهو مضاد للأكسدة، بينما يحتوي الثوم على الأليسين الذي يمكن أن يساعد في تقليل الالتهابات.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر

يُعتبر الشاي الأخضر مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، التي تساعد في تعزيز صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بالأمراض.

الأفوكادو

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الدهون الصحية وبعض الفيتامينات التي تدعم صحة العظام.

نصائح هامة لتقوية العظام

نصائح هامة لتقوية العظام

ممارسة التمارين الرياضية

ممارسة التمارين الرياضية

تُعتبر ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم من أفضل الطرق للحفاظ على صحة العظام،يُنصح بممارسة تمارين حمل الأثقال، مثل المشي والرقص والجري، لتعزيز كثافة العظام.

الابتعاد عن الكحول والتدخين

الابتعاد عن الكحول والتدخين

يؤثر الكحول والتدخين سلبًا على صحة العظام،يُنصح بتجنب تناول الكحول، حيث إنه يمنع الجسم من امتصاص الكالسيوم.

تجنب الأدوية الضارة

تجنب الأدوية الضارة

من المهم تجنب الأدوية التي تحتوي على الكورتيكوستيرويد لفترات طويلة، حيث يمكن أن تؤثر سلبًا على كثافة العظام.

تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3

تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3

تساعد الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 في دعم صحة العظام، وتقلل من خطر الأمراض المرتبطة بالعظام.

تناول فيتامين K

تناول فيتامين K

يُعتبر فيتامين K من الفيتامينات المهمة لصحة العظام،يجب الحصول على كميات كافية منه لضمان بناء عظام قوية.

اتباع نظام غذائي متوازن

اتباع نظام غذائي متوازن

يجب أن يكون النظام الغذائي متوازنًا ويحتوي على أطعمة غنية بالكالسيوم وفيتامين د، مثل الحليب والجبن والبيض والخضروات الورقية.

أهمية الفحوصات الدورية

أهمية الفحوصات الدورية

يُنصح بإجراء فحوصات دورية لمستوى كثافة العظام، خاصةً للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أو الذين لديهم تاريخ عائلي من هشاشة العظام.