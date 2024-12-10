دعاء دخول العام الهجري الجديد 1446 مكتوب

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هند السوليه - الرياض - مع اقتراب رأس السنة الهجرية 1446، يبحث العديد من المسلمين عن الأدعية المناسبة للاحتفاء بهذا الحدث. يعتبر شهر ذي الحجة الأخير في السنة الهجرية، وهو وقتٌ مناسب للتفكر والتقرب إلى الله بالدعاء والطاعة. فالدعاء هو أحد صور العبادة التي تقرب العبد من ربه، لذلك نقدم لكم مجموعة من الأدعية الخاصة ببدء السنة الهجرية الجديدة.

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الأدعية اللازمة لاستقبال العام الهجري الجديد 1446

الأدعية اللازمة لاستقبال العام الهجري الجديد 1446

أثناء بدء العام الهجري الجديد، يتطلع المسلمون إلى تعزيز علاقتهم مع الله من خلال الطاعات والدعاء. إليكم دعاء دخول العام الهجري الجديد 1446

اللهم يا ودود، يا فعالاً لما تريد، نسألك في عامنا الجديد أن تغفر لنا وترحمنا، وتعافينا وتعفو عنا. اجعلنا ممن يحسنون العمل ويطلبون رضاك. نستغفرك اللهم عمّا بدر منا من الذنوب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.

أدعية قصيرة للعام الهجري 1446

أدعية قصيرة للعام الهجري 1446

إلى جانب الدعاء الطويل، يمكن للمسلم أن يتوجه إلى الله بأدعية قصيرة تعبر عن احتياجاته وأمانيه. إليكم بعض الأدعية القصيرة لهذه المناسبة

اللهم وفقني في عامي الجديد لما يرضيك، واجعلني من الصالحين.

اللهم اجعل لي في هذا العام سعادة وأمل.

ربنا بلغنا هذا العام برعاية وحفظك.

اللهم اجعل إيماننا في قلوبنا، واغفر لنا ذنوبنا.

اللهم ارزقني السعادة في هذا العام.

فضل الدعاء في بداية السنة الهجرية الجديدة

فضل الدعاء في بداية السنة الهجرية الجديدة

إن الدعاء في بداية السنة الهجرية يحمل فضلًا عظيمًا، حيث يُعتبر من أعظم العبادات وأحبها إلى الله. يدعو المسلم بهذا الدعاء ليقرب نفسه من الله ويطلب منه الرحمة والمغفرة. فالدعاء هو وسيلة للتقرب إلى الله وزيادة الحسنات وكسب رضاه، لذا ينبغي للمسلم الإكثار منه في هذا الوقت المبارك.

دعاء استقبال العام الجديد 1446

دعاء استقبال العام الجديد 1446

عندما نستقبل العام الهجري، يمكن قول هذا الدعاء

اللهم إني أحمدك على ما أنعمت به علي، وأسألك أن تحفظ ديني ودنياي، وأن تجعلني من عبادك المخلصين الذين يتوجهون إليك بالدعاء.

أدعية عامة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة

أدعية عامة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة

إليك بعض الأدعية العامة التي يُمكنك أن تدعو بها في أي وقت

اللهم اجعل هذا العام عام خير لكل المسلمين.

اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأجمع شملهم.

اللهم احفظني وعائلتي من كل سوء ومكروه.

اللهم ارزقني السعادة والسكينة في قلبي.

اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري.

دعاء آخر السنة الهجرية 1446

دعاء آخر السنة الهجرية 1446

توجه إلى الله في نهاية السنة الهجرية بدعاء كهذا

اللهم اغفر لي ذنوبي، واجعلني من عبادك الصالحين. أعوذ بك من الفتن ونسألك رضاك في كل خطوة أخطوها.

ختام المقال

ختام المقال

في نهاية هذا المقال، عرضنا لكم مجموعة من الأدعية التي يمكن استعمالها لاستقبال العام الهجري الجديد 1446. تذكر أن الدعاء من العبادات العظيمة التي تقربك إلى الله، فلا تتردد في الدعاء في كل الأوقات، خاصة في بداية السنة الهجرية. نسأل الله أن يجعل هذه السنة مليئة بالخير والبركة للجميع.