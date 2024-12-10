نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل مرهم لعلاج الغرغرينا وأسعارها في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

يُعرّف الخراج بأنه تجويف كروي يتشكل تحت الجلد أو في الأنسجة الداخلية للجسم، ويحتوي على صديد وسوائل أخرى،يعتبر الخراج تجسيدًا لعملية التلوث الناجم عن العدوى البكتيرية، وغالبًا ما تكون بكتيريا المكورات العنقودية هي العامل المسبب لمثل هذا النوع من العدوى،يمكن أن يظهر الخراج ككتلة منفردة أو كمجموعة من الخراريج في مناطق متفرقة من الجسم،تتفاوت أحجام الخراريج من حجم حبة البازلاء إلى حجم حبة الجوز أو حتى أكبر،

آلية تكوين الخراج



تبدأ عملية تكوين الخراج عند حدوث التهاب حاد في منطقة معينة من الجسم، مما يحفز جهاز المناعة على العمل،تتجمع كريات الدم البيضاء بكثافة في منطقة الإصابة لمكافحة الالتهاب، مما يؤدي إلى حدوث تورم وزيادة في درجة حرارة الجسم،ينجم عن هذه الاستجابة تكوين الصديد، وهو عبارة عن مزيج من السوائل، كريات الدم البيضاء الحية والميتة، بالإضافة إلى الجراثيم،

المراحل الأساسية لتكوين الخراج



الإصابة والالتهاب يبتدئ تكوين الخراج بحدوث إصابة أو التهاب في الأنسجة، تجمع كريات الدم البيضاء تستجيب كريات الدم البيضاء للعدوى بالتجمع في موقع الإصابة، مما ينتج عنه تورم وألم، تكوين الصديد مع مرور الوقت، يبدأ تراكم السوائل والبكتيريا وخلايا الدم الميتة في تكوين الصديد، تشكيل الكيس يتشكل كيس حول الصديد، مما يؤدي إلى ظهور الخراج،

أنواع الخراج



يمكن تصنيف الخراريج إلى نوعين رئيسيين، تندرج تحت كل منهما عدة أنواع

1،الخراريج الخارجية



تمثل الخراريج الخارجية النوع الأكثر شيوعًا، حيث تتشكل في الأنسجة تحت الجلد أو الغدد الليمفاوية،ومن أبرز أنواع الخراريج الخارجية

خراريج الجلد تتشكل تحت الجلد نتيجة عدوى، وغالبًا ما تظهر في مناطق مثل الوجه والظهر والأرداف،

خراج الثدي يُعد شائعًا لدى النساء، خصوصًا أثناء فترة الرضاعة، وقد يؤدي إلى شعور بألم شديد،

خراريج الأسنان تتكون حول الأسنان أو اللثة نتيجة عدوى بكتيرية، وقد تتسبب في ألم شديد في الفم،

خراريج الشرج تظهر في منطقة الشرج، مسببةً ألمًا وتعبًا مع احتمال ارتفاع درجة الحرارة،

2،الخراريج الداخلية



تشكل الخراريج الداخلية داخل الجسم على الأعضاء الداخلية، ومن الأمثلة عليها

خراج الكبد ينتج عادةً عن عدوى بكتيرية أو التهابات، وقد يحتاج إلى تدخل جراحي،

خراج الرئة يمكن أن يظهر نتيجة عدوى شديدة في الرئة، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس،

خراج الكلى يحدث نتيجة عدوى في الكلى، ويمكن أن يؤثر سلباً على وظيفة الكلى،

أعراض الخراج



تتباين أعراض الخراج بناءً على موقعه وحجمه،وعادةً ما تشمل الأعراض ما يلي

ألم حدوث ألم موضعي في منطقة الخراج، تورم وجود تورم أو كتل تحت الجلد، احمرار ظهور احمرار في الجلد المحيط بالخراج، حرارة ارتفاع في درجة حرارة المنطقة المصابة، تصريف الصديد في بعض الحالات، قد ينفجر الخراج ويخرج منه القيح،

أعراض معينة لبعض أنواع الخراريج



خراج البطن تتضمن الأعراض ألمًا في البطن، غثيانًا، وارتفاع درجة حرارة الجسم،

الخراج الشرجي يصاحبه ألم شديد في منطقة الشرج وارتفاع في درجة حرارة الجسم،

خراج الدماغ قد يتسبب في صداع شديد وحمى وتغييرات في مستوى الوعي،

تشخيص الخراج



يتضمن تشخيص الخراج عدة خطوات، منها

الفحص البدني يقوم الطبيب بفحص المنطقة المصابة للتحقق من علامات العدوى، التصوير بالأشعة قد يتطلب الأمر إجراء أشعة سينية أو أشعة فوق صوتية لتحديد مدى انتشار العدوى، تحليل الصديد إذا تم تصريف القيح، يمكن إرساله للتحليل لتحديد نوع البكتيريا المسؤولة عن العدوى،

علاج الخراج



يعتمد علاج الخراج على موقعه وشدته،تشمل الخيارات المتاحة للعلاج

التصريف قد يحتاج الخراج إلى تصريف بواسطة الطبيب، مما يتضمن إزالة الصديد، المضادات الحيوية تستخدم لمعالجة العدوى البكتيرية المرتبطة بالخراج، الأدوية المسكنة تُستخدم لتخفيف الألم المصاحب للخراج،

خطوات علاج الخراج



الزيارة الطبية يجب على المرضى التوجه إلى الطبيب لتشخيص الحالة،

الإجراءات الجراحية في بعض الحالات، قد يتطلب الأمر إجراء جراحة لإزالة الخراج،

المتابعة بعد العلاج، من الضروري متابعة الحالة مع الطبيب للتأكد من عدم عودة العدوى،

معلومات إضافية حول الخراج



التوعية من المهم رفع مستوى الوعي حول أسباب الخراريج وسبل تفادي العدوى البكتيرية، مع التأكيد على أهمية نظافة الجروح،

الرعاية الذاتية يُنصح الأشخاص الذين يعانون من جلد حساس أو لديهم تاريخ مرضي مع الخراريج باتخاذ تدابير وقائية مثل تجنب الملابس الضيقة والانتباه للنظافة الشخصية،

التغذية يمكن أن يُساهم تعزيز النظام الغذائي الصحي، الذي يحتوي على الفيتامينات والمعادن، في تقوية جهاز المناعة والحد من احتمالية حدوث العدوى،

نصائح للوقاية من الخراريج

