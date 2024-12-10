دوت الخليج -

الذهب يواصل مكاسبه

واصلت أسعار الذهب تحقيق المكاسب اليوم، مدعومة بتعهد الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، بتعزيز التحفيز الاقتصادي لدعم نموها. الذهب يواصل مكاسبهواصلت أسعار الذهب تحقيق المكاسب اليوم، مدعومة بتعهد الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، بتعزيز التحفيز الاقتصادي لدعم نموها. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2671.03 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 2693.50 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 31.98 دولار للأوقية، فيما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 935.02 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 972.25 دولار.

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