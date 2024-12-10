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هند السوليه - الرياض - محتويات

ألم في الضرس المحشو عند الضغط عليه



تشير الدراسات إلى أن هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الشعور بألم في الضرس المحشو عند الضغط عليه،تتنوع هذه الأسباب بين الشائعة والأقل شيوعًا، ومن أبرزها تسوس الأسنان.

يمكن أن يكون هذا الألم مؤشرًا على أن المريض يعاني من تسوس قد وصل إلى عصب السن،في هذه الحالة، يُوصى بزيارة طبيب الأسنان على الفور للحصول على التشخيص الدقيق والعلاج المناسب،وغالبًا ما يتضمن الحل إزالة عصب الضرس بشكل نهائي.

يفضل بعض الأطباء إزالة الضرس بالكامل لتفادي انتشار التسوس إلى الأسنان الأخرى،بعد إزالة العصب، يقوم الطبيب بتنظيف العصب جيدًا، ثم يضع حشوة في مكان العصب لاستعادة شكل الضرس إلى وضعه الطبيعي.

أسباب تؤدي إلى الشعور بألم في الضرس المحشو



يمثل تحديد الأسباب الكامنة وراء الألم في الضرس المحشو جزءاً مهماً من عملية التشخيص،وفيما يلي مجموعة من الأسئلة التي قد يوجهها الطبيب للمريض قبل البدء في حشو الضرس المتضرر

هل تدهورت حالة الأسنان والضروس نتيجة لعدم العناية بغسلها بشكل منتظم

كيف يمكن تقييم مدى عمق التسوس في الضرس المحشو يتم ذلك من خلال اختبار حساسية عصب الأسنان الذي يقيس درجة التهيج الناتج عن التسوس.

هل توجد تشققات في الأسنان

هل تم استخدام حشوات كبيرة الحجم في تشققات الأسنان

هل تعرض المريض لإصابة قوية في وجهه هذه الحالة قد تستدعي إجراء حشو للعصب.

هل عانى المريض من احتقان في اللثة أثناء استخدام التخدير يمكن أن يكون هذا احتقانًا قد يسهم في الشعور بالألم بعد زوال تأثير البنج.

هل كان لدى الشخص حساسية سابقة في الأسنان قبل إجراء حشو الضرس قد يؤدي ذلك إلى زيادة الحساسية بعد الحشو وما يرتبط بها من التهابات.

هل حدث تهيج للنهايات العصبية في الأسنان بسبب أدوات العلاج المستخدمة أو نتيجة لحدوث خراج أو عدوى

هل تم إهمال وضع حشوة مؤقتة فوق الضرس بعد التنظيف، مما قد يؤدي للألم

هل تم ضبط سطح الضرس بدقة بحيث يتماشى مع باقي الأسنان عدم التوازن في السطح قد يزيد من الشعور بالألم عند الضغط.

ما هي طبيعة المواد المستخدمة في حشو الضرس قد تلعب هذه العوامل دوراً في الشعور بالألم.

علاج ألم الضرس بعد حشو في المنزل



توجد طرق منزلية متعددة يمكن أن تساعد في تخفيف الألم الناتج عن الضرس المحشو، ولكن يجب أن نؤكد أن هذه الحلول تعتبر مؤقتة وينبغي اتخاذ إجراء طبي نهائي،ومن بين هذه الحلول

المضمضة بالماء والملح يُنصح الأطباء بتطبيق هذه الطريقة، إذ تساعد على تقليل الالتهابات والانتفاخات المحتملة في اللثة.

يُنصح الأطباء بتطبيق هذه الطريقة، إذ تساعد على تقليل الالتهابات والانتفاخات المحتملة في اللثة. تناول الثوم يُعتبر الثوم مضاد حيوي طبيعي، بفضل محتواه من مادة الأليسين التي تعمل على قتل البكتيريا المسببة للالتهابات وآلام الضرس.

يُعتبر الثوم مضاد حيوي طبيعي، بفضل محتواه من مادة الأليسين التي تعمل على قتل البكتيريا المسببة للالتهابات وآلام الضرس. استخدام بيروكسيد الهيدروجين يعد مطهر فعال لتنظيف الضرس وإمكانية التخفيف من الألم،يجب أخذ الحيطة وتجنب ابتلاع هذه المادة بسبب مخاطرها الصحية.

أسباب فشل حشو الضرس



رغم أن غالبية عمليات حشو الضرس تنجح، إلا أن هناك حالات قد تفشل نتيجة لأسباب معينة،وفيما يلي بعض من هذه الأسباب