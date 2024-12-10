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هند السوليه - الرياض - محتويات

أكلات لمرضى قرحة المعدة



تُعدُّ قرحة المعدة من الحالات الصحية الشائعة التي يعاني منها العديد من الأفراد بسبب تلف بطانة المعدة بفعل الأحماض المعدية،تلعب التغذية دورًا أساسيًا في علاج هذه الحالة والتخفيف من الأعراض المصاحبة، حيث يُمكن أن تساعد بعض الأطعمة في تخفيف الألم والالتهاب، بينما تسبب أخرى تهيجًا وتفاقم الأعراض،يستعرض هذا المقال الأطعمة المفيدة التي تُساهم في التئام قرحة المعدة إضافةً إلى الأطعمة التي يُفضل تجنبها.

1،الأطعمة الغنية بالألياف



تُعتبر الألياف من العناصر الغذائية الهامة التي تُساعد في تخفيف أعراض قرحة المعدة،فالأطعمة الغنية بالألياف تساهم في تقليل كمية الأحماض بمعدة الإنسان، مما يؤدي إلى تقليل الانتفاخات والألم المرتبط بالقرحة،بالإضافة إلى ذلك، تساهم الألياف في الوقاية من الإصابة بالقرحة عن طريق تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

أمثلة على الأطعمة الغنية بالألياف الشوفان يعتبر مصدرًا جيدًا للألياف ويساعد في تنظيم عملية الهضم والتقليل من إنتاج الأحماض الزائدة. التفاح والكمثرى فواكه غنية بالألياف تُساعد على تقليل التهيج في المعدة. البقوليات مثل العدس والفاصولياء، والتي تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان.



2،الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك



البروبيوتيك هي بكتيريا مفيدة تساهم في تحسين الهضم وتقليل الأضرار الناتجة عن الالتهابات والعدوى في المعدة،تُساعد هذه الأطعمة في تعزيز صحة المعدة والتخفيف من الأعراض المرتبطة بقرحة المعدة.

الزبادي يحتوي على كميات كبيرة من البروبيوتيك التي تدعم صحة المعدة وتُساعد في تحسين توازن البكتيريا في الأمعاء.

الكفير يُعتبر مشروب اللبن المخمر غنيًّا بالبروبيوتيك.

3،الأطعمة الغنية بفيتامين C



يُعتبر فيتامين C من الفيتامينات الأساسية التي تعمل كمضاد للأكسدة، وله دور محوري في تعزيز المناعة وزيادة قدرة الجسم على مقاومة العدوى التي قد تُسبب القرحة،بالإضافة إلى ذلك، يُساعد فيتامين C في القضاء على جرثومة المعدة (Helicobacter pylori) التي تُعتبر من الأسباب الرئيسية لتكون القرحة.

أمثلة على الأطعمة الغنية بفيتامين C البروكلي. الفلفل الأحمر. الكيوي والبرتقال. الطماطم.



4،الأطعمة الغنية بالزنك



يُعد الزنك عنصرًا مهمًا في تعزيز التئام الجروح، بما في ذلك تقرحات المعدة،يُمكن أن تُسهم الأطعمة الغنية بالزنك في تسريع عملية الشفاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

أمثلة على الأطعمة الغنية بالزنك السبانخ تُعتبر مصدرًا جيدًا لعنصر الزنك الذي يُساعد في التئام القرحة. لحوم الأبقار والمحار تحتوي على نسب عالية من الزنك المفيد لالتئام الجروح.



أطعمة تقي من قرحة المعدة



إلى جانب الأطعمة التي تعزز علاج قرحة المعدة، هناك بعض الأطعمة التي تُساعد في الوقاية منها، حيث تعزز صحة المعدة وتقلل من احتمالية الإصابة بالقرحة.

1،الأطعمة الغنية بالسيلينيوم



يُعتبر السيلينيوم من المعادن الأساسية التي تُساعد في تقليل مضاعفات العدوى وزيادة معدلات الشفاء،يمكن إيجاد السيلينيوم في

المكسرات البرازيلية.

سمك الهلبوت والتونة.

2،البطاطا الحلوة



تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من فيتامين A، الذي أثبتت الدراسات أنه يُساهم في علاج ووقاية المعدة من القرحة.

3،التوابل والأعشاب



بعض الأعشاب والتوابل تحتوي على مضادات أكسدة ومضادات التهاب تُساعد في مكافحة الميكروبات والالتهابات بالمعدة.

الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تُخفف التهابات المعدة.

الزنجبيل يُعتبر مضادًا طبيعيًا للالتهاب ويدعم تهدئة المعدة.

الثوم يُعتبر مضادًا للبكتيريا ويدعم التئام القرح المعدية.

القرفة تُسهم في تخفيف الالتهابات وتحسين عملية الهضم.

4،مشروب العرقسوس



يُعتبر العرقسوس من المشروبات الطبيعية التي تساهم في منع الإصابة بقرحة المعدة وتهدئة التهيجات المعوية،بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر مضادًا للبكتيريا، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى القرحة.

أطعمة يجب تجنبها لمريض قرحة المعدة



بينما توجد أطعمة تُساعد في علاج وتهدئة قرحة المعدة، هناك أيضًا أطعمة يُفضل تجنبها لأنها قد تزيد من تهيج المعدة وتفاقم الأعراض،تشمل هذه الأطعمة

1،المواد الكحولية



يُعتبر الكحول من أكثر المواد التي تسبب تهيج المعدة وتؤخر عملية الشفاء،يُنصح بتجنبه نهائيًا.

2،مادة الكافيين



يُحفز الكافيين إنتاج الأحماض المعدية، مما يُزيد من حدة أعراض القرحة،لذلك، ينصح بتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة، الشاي، والمشروبات الغازية.

3،الحليب



على الرغم من أن الحليب قد يوفر شعورًا مؤقتًا بالراحة، إلا أنه يُحفز إفراز الأحماض بالمعدة لاحقًا، مما يُفاقم الألم.

4،اللحوم المصنعة والدهون المشبعة



اللحوم المصنعة مثل النقانق، ولحوم الدهون تزيد من إنتاج الأحماض المعدية، مما يؤدي إلى تهيج المعدة.

5،الأطعمة الحارة



الأطعمة الحارة، مثل الفلفل الحار والصلصات الحارة، تُسبب حرقان المعدة وتزيد التهابات بطانة المعدة.

6،الأطعمة المالحة



الأطعمة المالحة مثل المخللات تعزز نمو جرثومة المعدة، مما يزيد من خطورة تطور القرحة.

7،الشوكولاتة



تُحفز الشوكولاتة إنتاج أحماض المعدة، مما يؤدي إلى زيادة شدة أعراض القرحة.

نصائح لمرضى قرحة المعدة



تجنب التخمة يُنصح بتناول وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلاً من الوجبات الكبيرة، مما يقلل من ضغط الأحماض على المعدة.

عدم تناول الطعام قبل النوم يجب الامتناع عن تناول الطعام قبل النوم بساعتين على الأقل لتجنب تفاقم الأعراض.

الإقلاع عن التدخين يُزيد التدخين من حدة الأعراض ويُبطئ من عملية الشفاء.

التوقف عن تناول المسكنات يجب التوقف عن استخدام مسكنات الألم ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الأسبرين، لأنها تزيد من تهيج المعدة.

أعراض قرحة المعدة

