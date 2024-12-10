نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أماكن السياحة في أبو ظبي للعائلات والأطفال في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

مقدمة عن أبو ظبي وجهة سياحية عائلية مثالية



تُمثل أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، حيث تمتاز بتراثها الثقافي الغني ومرافقها الحديثة التي تلبي احتياجات الزوار من مختلف الأعمار،توفر أبو ظبي، عموماً، عائلات والأطفال على وجه الخصوص، مجموعة واسعة من الأنشطة والأماكن السياحية التي تضمن لهم أوقاتاً ممتعة ومفيدة،إن من الحدائق والمنتزهات إلى المتاحف والمعالم التاريخية، هناك الكثير لاستكشافه في هذه المدينة الرائعة.

واحة ليوا تجربة صحراوية فريدة للعائلات



تقع واحة ليوا في الجزء الجنوبي الغربي من أبو ظبي، حيث تُعتبر من أكبر وأجمل الواحات في الإمارات،تمتد هذه الواحة على مساحة شاسعة من الصحراء وتحتضن أكثر من 50 قبيلة بدوية،تُعد واحة ليوا مكاناً مثالياً للعائلات الراغبة في تجربة الحياة الصحراوية الأصيلة،يُمكن للعائلات الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة مثل ركوب الدراجات والتزلج على الرمال، فضلاً عن قضاء ليالٍ في التخييم تحت السماء المرصعة بالنجوم، مما يوفر تجربة فريدة وممتعة للأطفال والكبار على حد سواء.

عالم فيراري أبوظبي متعة بلا حدود للأطفال والكبار



يقع عالم فيراري أبوظبي في جزيرة ياس، وهو أحد أبرز المنتزهات الترفيهية العالمية،يوفر المنتزه تجربة مثيرة لجميع أفراد العائلة، حيث يُمكن للأطفال والكبار الاستمتاع بمجموعة من الألعاب المليئة بالإثارة، مثل “فورمولا روسا”، التي تعد أسرع سفينة دوارة في العالم،بالإضافة إلى ذلك، تتوفر العديد من الأنشطة الأخرى، مثل “تربو تراك” و”سباق الجائزة الكبرى للناشئين”،كما يتيح عالم فيراري للكبار فرصة تعلم القيادة تحت إشراف مدربين محترفين في بيئة آمنة وممتعة.

منتزه القرم الشرقي مغامرة في أحضان الطبيعة



لا تقتصر معالم أبو ظبي على الصحراء والحرارة، حيث يُعد منتزه القرم الشرقي مثالاً حياً لذلك،يمتد المنتزه على طول 12 ميلاً من الساحل ويحتوي على تنوع غني من الحياة البرية، بما في ذلك أكثر من 50 نوعاً من الطيور،يمكن للعائلات استئجار قوارب الكاياك لاستكشاف الممرات المائية الهادئة التي تخترق الغابات المانغروفية، مما يوفر تجربة فريدة من نوعها للأطفال والكبار.

مشرف سنترال بارك واحة خضراء في قلب المدينة



مشرف سنترال بارك يُعد واحداً من أقدم وأكبر المنتزهات في أبو ظبي،يتميز المنتزه بمساحاته الخضراء الشاسعة التي توفّر مجموعة من الأنشطة الممتعة للعائلات،يُمكن للأطفال الاستمتاع بركوب قطار المنتزه وزيارة حظيرة الحيوانات، بينما يمكن للكبار الاسترخاء في الحدائق المورقة أو الاستمتاع بمشاهدة العروض الفنية في المسرح المدرج،يُعد المنتزه مثاليًا لقضاء يوم عائلي مليء بالمرح والأنشطة المتنوعة.

وادي المغامرة وجهة مثالية لعشاق المغامرات



في قلب مدينة العين، يُمكن العثور على وادي المغامرة، وهو منتزه مائي يقدم تجربة مغامرة فريدة للعائلات،يتميز المنتزه بمرافق مثل قوارب التجديف ومراكب السباحة في المياه البيضاء وركوب الأمواج،يحتوي أيضاً على مسار عقبة هوائية من طابقين، وخط سحاب، وجدار تسلق، مما يجعله مكانًا مثاليًا للأطفال الأكبر سنًا والشباب الباحثين عن تجربة مثيرة.

حديقة حيوان العين لقاء مع الحيوانات النادرة



تقع حديقة حيوان العين في سفوح جبال حفيت، وهي موطن لأكثر من 4000 حيوان،يمكن للعائلات اكتشاف مجموعة متنوعة من الحيوانات، بدءاً من الظباء العربية إلى الأسود البيضاء،ليست الحديقة مجرد مكان للترفيه، بل تُعد أيضاً مكاناً تعليمياً، حيث يمكن للأطفال التعرف على الحياة البرية من خلال مركز التعلم في حديقة الأطفال، كما يمكنهم إطعام الزرافات والاستمتاع بتجربة تفاعلية مع الحيوانات.

ياس ووتر وورلد مغامرة مائية للأطفال والكبار



ياس ووتر وورلد هو متنزه مائي ضخم يقع في جزيرة ياس، ويغطي مساحة تناسب 15 ملعباً لكرة القدم،يقدم المنتزه تجربة مائية لا مثيل لها مع أكثر من 40 لعبة مائية ومنطقة جذب،يمكن للأطفال الاستمتاع بزحليقة الماء التي تعمل بالطاقة الكهرومغناطيسية، بينما يُمكن للكبار الاسترخاء في مناطق البرك أو مواجهة الأمواج العالية التي تصل إلى 3 أمتار.

بونس أبو ظبي مكان مثالي للمتعة في الأماكن المغلقة



بونس أبو ظبي يُعتبر مكاناً مثالياً للأطفال الذين يحبون القفز واللعب،يقع في الطابق الأرضي من مارينا مول، ويضم أكثر من 100 ترامبولين متصلة للقفز عليها، بالإضافة إلى شريحة ارتفاعها 40 متراً، مما يوفر تجربة مثيرة للأطفال والكبار على حد سواء،يُمكن للعائلات الاستمتاع بوقتها في هذا المكان المليء بالإثارة.

رحلة لؤلؤة أبوظبي اكتشاف تاريخ الغوص واللؤلؤ



تُقدم رحلة لؤلؤة أبوظبي تجربة تعليمية فريدة للعائلات، حيث يُمكنهم التعرف على تاريخ صناعة اللؤلؤ الغني في الإمارات،تنطلق الرحلة على متن قارب جالبوت خشبي تقليدي، حيث يمكن للزوار مشاهدة كيفية الغوص لاستخراج اللؤلؤ وتجربة فتح المحارة،إنها فرصة رائعة للأطفال لتعلم معلومات جديدة والاستمتاع بتجربة ثقافية غنية.

وارنر بروس وورلد أبوظبي عالم من الخيال والترفيه



وارنر بروس وورلد هو أحد أحدث وأكبر المنتزهات الترفيهية في أبو ظبي، ويقع في جزيرة ياس،يضم المنتزه ستة أراضٍ غامرة مستوحاة من عوالم شهيرة مثل مدينة جوثام ومدينة ميتروبوليس،يُمكن للأطفال الاستمتاع بالألعاب المخصصة لجميع الأعمار، بينما يمكن للبالغين الاستمتاع بالعروض الترفيهية المتنوعة.

منصة المراقبة 360 درجة إطلالة بانورامية على أبو ظبي



تُعد منصة المراقبة 360 درجة في أبراج الاتحاد واحدة من أبرز المعالم السياحية في أبو ظبي،توفر المنصة إطلالة رائعة على المدينة من ارتفاع 300 متر فوق سطح البحر،يمكن للعائلات الاستمتاع بمشاهدة المناظر البانورامية لأبو ظبي، والتي تشمل البحر والمباني الشاهقة.

متنزه أم الإمارات واحة من الخضرة في قلب المدينة



متنزه أم الإمارات هو واحد من أكبر وأقدم المتنزهات في أبو ظبي، ويقع في شارع 15 بين طريق المطار وشارع الكرامة،يتميز المتنزه بمساحاته الخضراء الشاسعة ومرافقه المتنوعة، بما في ذلك حظيرة الحيوانات وحديقة النباتات ومنصة العرض والمسرح المدرج،يمكن للعائلات قضاء يوم كامل من الاسترخاء والمرح في هذا المتنزه الجميل.

أفضل فنادق أبو ظبي إقامة فاخرة للعائلات



تتيح أبو ظبي مجموعة من الفنادق الفاخرة التي تقدم خدمات متميزة للعائلات،من بين أبرز هذه الفنادق

فندق إمارات بالاس يعتبر من أفخم الفنادق في العالم ويتميز بموقعه المميز على شاطئ البحر.

فندق الريتز كارلتون، أبوظبي يقدم خدمات فاخرة وغرفًا مريحة مع إطلالات رائعة على المرافق المحيطة.

فندق شانغريلا أبوظبي يتميز بموقعه المائي الفريد وديكوره المذهل.

فندق الفور سيزونز، أبوظبي يوفر إطلالات رائعة على مدينة أبوظبي والمياه المحيطة.

فندق سانت ريجيس أبوظبي يتميز بتصميمه الأنيق والفاخر مع خدمة عالية الجودة.

حدائق أبو ظبي مساحات خضراء للعائلات



تضم أبو ظبي العديد من الحدائق الجميلة التي توفر بيئة هادئة وممتعة للعائلات،من أبرز هذه الحدائق

حديقة الكورنيش توفر إطلالات رائعة على البحر ومساحات خضراء واسعة.

حديقة الهيلي بريك تعتبر وجهة مفضلة للعائلات وتحتوي على مناطق للشواء وأماكن للعب الأطفال.

حديقة الزعفران تتميز بتصميمها الهندي التقليدي ومساراتها المريحة.

أماكن ترفيهية في أبو ظبي متعة لا تنتهي للأطفال والكبار



توفر أبو ظبي مجموعة متنوعة من الأماكن الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة،من أبرز هذه الأماكن

فيراري وورلد يقدم تجربة فريدة مستوحاة من عالم سباقات الفورمولا 1.

ياس ووتر وورلد متنزه مائي ضخم يوفر العديد من الألعاب والشلالات.

ملاهي فيراري رواباي تجربة ترفيهية عائلية تقع داخل مول الإمارات.

أجمل شواطئ أبو ظبي استرخاء على الرمال الذهبية



تضم أبو ظبي بعضاً من أجمل الشواطئ في الإمارات، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات الباحثة عن الاسترخاء،من أبرز هذه الشواطئ

شاطئ كورنيش أبوظبي يتميز برماله البيضاء الناعمة والمياه الزرقاء الصافية.

شاطئ السعديات يقدم تجربة شاطئية فاخرة مع مرافق ترفيهية رائعة.

شاطئ البطين يعتبر مكاناً هادئاً للاستمتاع بالشاطئ والمناظر الطبيعية.

أفضل ملاهي أبو ظبي تجارب ترفيهية لا تُنسى



تضم أبو ظبي مجموعة من الملاهي والمنتزهات الترفيهية التي تقدم تجارب ممتعة لجميع أفراد العائلة،من بين أفضل هذه الملاهي

فيراري وورلد يتميز بألعاب مستوحاة من عالم الفورمولا 1.

ياس ووتر وورلد يقدم مغامرات مائية لا مثيل لها.

مولات أبو ظبي تجربة تسوق فاخرة للعائلات



تُعتبر أبو ظبي وجهة تسوق رئيسية في المنطقة، حيث تضم مجموعة من المولات الفاخرة التي توفر تجربة متنوعة للتسوق،من بين أبرز هذه المولات

مارينا مول يقدم مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم.

أبوظبي مول يضم متاجر عالمية ومنطقة ترفيهية.

ياس مول يقدم تجربة تسوق فاخرة في جزيرة ياس.

متاحف أبو ظبي نافذة على التراث والثقافة



تحتضن أبو ظبي مجموعة من المتاحف التي تعكس تاريخ وثقافة المدينة،من أبرز هذه المتاحف

متحف اللوفر أبوظبي يعرض مجموعة فنية رائعة من مختلف الثقافات.

متحف الفن الإسلامي يقدم فنونًا وآثارًا من العصور الإسلامية.

المعالم التاريخية في أبو ظبي جولة في تاريخ الإمارات



تضم أبو ظبي مجموعة من المعالم التاريخية التي تعكس تاريخ وتراث الإمارات،من بين أبرز هذه المعالم